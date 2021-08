Osasuna présente l’accord avec CVC et annonce que l’Assemblée aura le dernier mot

20/08/2021 à 19h18 CEST

Le Club Atlético Osasuna a présenté l’accord avec le CVC en conférence de presse ce vendredi, un accord que l’entité Rojilla a soutenu lors de l’Assemblée de la Liga tenue la semaine dernière, qui a confirmé l’accord avec le fonds d’investissement en échange d’une injection de 2 200 millions d’euros, à répartir entre les clubs adhérents. Le président du club, Luis Sabalza, a annoncé que, malgré la défense de l’accord de sa position de responsabilité, l’Assemblée du club aura le dernier mot et décidera de faire ou non partie de l’accord avec CVC.

« J’ai voté sous ma responsabilité de président et sous la responsabilité de ce conseil d’administration, qui a logiquement voté ce qu’il considère comme le plus bénéfique pour Osasuna et son avenir. Qu’on en doute me blesse l’âme. Et d’emblée nous le conditionnons à l’avis de l’Assemblée. Si 38 clubs sur 42 votaient la même chose pour quelque chose, ce serait le cas. Conduire dans la direction opposée n’est pas la meilleure idée pour Osasuna, surtout si ses partenaires sont en Ferrari & rdquor;, a déclaré Sabalza.

Le haut dirigeant de l’entité Rojilla a expliqué que le Injection de capital CVC Il pourrait être utilisé pour le rachat de ses actifs, assurant qu’il a conclu un accord avec le gouvernement navarrais pour acheter un terrain de 169 000 mètres carrés à Tajonar, dans le but d’agrandir les installations du club. “Le projet serait de construire un nouveau terrain de football en gazon naturel, préparé pour une éventuelle promotion des Femmes ou des Promesses, et un bâtiment séparé pour la première équipe.”

Sabalza a été accompagné lors d’une conférence de presse par le directeur général de l’entité, Fran Canal, et le directeur, Ángel Ardanaz, qui ont été chargés d’expliquer les aspects les plus techniques de l’accord. Canal a défini la nature de l’accord en précisant que “légalement c’est un prêt participatif. L’argent est reçu par LaLiga et LaLiga le distribue aux clubs. Osasuna recevra initialement environ 52 millions d’euros, dont 18,1 en octobre de cette année, 11,3 en juin 2022, 11,3 en juin 2023 et enfin 11,3 en juin 2024“.

Pour sa part, le directeur du club, Ángel Ardanaz, a expliqué que l’argent reçu sera investi, dans sa grande majorité, dans le remboursement des dettes et le recouvrement des capitaux propres. « Osasuna a demandé 16 millions d’euros à trois banques, dont le club a déjà amorti 6,5 millions aujourd’hui. Si l’Assemblée autorise l’accord, le club s’allouerait pour régler cette dette de 9,5 millions”.

« L’accord avec CVC permet également d’utiliser 15 % de l’argent pour rembourser d’anciennes dettes. Comme vous le savez également, Osasuna traîne une dette historique depuis 2003 lorsque le conseil d’administration de Patxi Izco a refinancé la dette du club sur 27 ans. Le club doit encore payer 4,9 millions d’euros de cette dette, qui serait également annulée avec ce premier paiement de la Liga », a expliqué Ardanaz.