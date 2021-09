Osasuna Promesas conserve les trois points après avoir battu San Juan DKE 0-2

in

25/09/2021 à 20:03 CEST

Osasuna a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 0-2 contre lui Saint Jean ce samedi dans le Groupe sportif de San Juan. Les DKE de San Juan Il a abordé le match avec l’intention de retracer son score en championnat après avoir subi une défaite 2-1 lors du match précédent contre Rivière Sestao. Quant à l’équipe visiteuse, Les promesses d’Osasuna a récolté une cravate à l’un devant le Real Sociedad C, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le score, l’équipe à domicile est douzième, tandis que Osasuna il est resté chef de la deuxième RFEF.

La première équipe à marquer a été Les promesses d’Osasuna, qui en a profité pour ouvrir le score par un but de Joël Rodriguez, terminant la première partie par un 0-1 à la lumière.

En deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe de Pampelune, qui a mis plus de terrain entre les deux grâce à un but de Iker Benito à la 65e minute, concluant la confrontation avec un résultat final de 0-2.

Dans le match, il n’y a eu au total qu’un carton jaune pour l’équipe de Pampelune. Plus précisément, l’arbitre a montré un carton jaune à Ibanez.

Avec ce résultat, le Saint Jean il reste quatre points et Osasuna Atteignez 10 points après avoir remporté le match.

Le lendemain le DKE de San Juan sera mesuré avec le SD Gernika, tandis que l’équipe de Pampelune jouera son match contre le Arènes de Getxo.

Fiche techniqueDKE de San Juan :Tasio, Ander Dufur, Lacomba, Oier Retegui, Mercero, Arbeloa, Galeano, Iñigo Burusco, Lalinde, Iriguibel et AramburuLes promesses d’Osasuna :Darío Ramos, Ibaider, Mutilva, Diego Moreno (Bravo, min.35), Aguilar, Rabadan, Ibáñez, Aimar Oroz, Iker Benito (Pau Martínez, min.81), Yoldi et Joel Rodríguez (Adama Boiro, min.81)Stade:Groupe sportif de San JuanButs:Joel Rodríguez (0-1, min. 42) et Iker Benito (0-2, min. 65)