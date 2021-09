Osasuna Promesas profite de la seconde mi-temps pour battre Laredo (0-1)

11/09/2021 à 20h33 CEST

Osasuna a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté une victoire travaillée contre le Laredo, qui s’est imposé 0-1 ce samedi dans le Campo San Lorenzo. Les Laredo a affronté le match avec l’intention de récupérer son score en championnat après avoir subi une défaite 2-0 lors du match précédent contre Rivière Sestao. Concernant l’équipe visiteuse, Les promesses d’Osasuna a remporté dans son stade 2-0 son dernier match du tournoi contre le Trébucher. Avec ce résultat, l’équipe locale est dix-septième, tandis que Osasuna il est resté à la tête de la deuxième division RFEF.

En première mi-temps, aucune des équipes n’était juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées avec le même résultat de 0-0.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe de Pampelune, qui a sorti son tableau d’affichage grâce à un but sur penalty de Aimar Oroz juste avant le coup de sifflet final, plus précisément en 88, concluant la confrontation avec un résultat final de 0-1.

Dans le chapitre sur les changements, le Laredo de Chiri soulagé David et Garcia pour Carral et Ricky, tandis que le technicien Osasuna , Santi Castillejo, a ordonné l’entrée de Diego Moreno et Joël Rodriguez fournir Xabier Irurita et Yoldi.

L’arbitre a montré deux cartons jaunes au Laredo (David et Parro). Il a également donné un carton rouge à l’équipe locale, ce qui a conduit à l’expulsion de Garcia. L’équipe visiteuse a laissé le jeu sans cartes.

Avec ce résultat, le Laredo se retrouve avec zéro point et Osasuna obtient six points après avoir remporté le match.

Le lendemain de la compétition, le Laredo jouera contre lui SD Gernika à la maison, tandis que Les promesses d’Osasuna il affrontera dans son fief contre le Real Sociedad C.

Fiche techniqueLaredo :Puras, Goñi, Chus Puras, Alejandro Ibarrondo, Rasines, Carral (David, min.63), Felipe, Amaya, Ricky (García, min.63), Iván Argos et VinateaLes promesses d’Osasuna :Darío Ramos, Xabier Irurita (Diego Moreno, min.57), Ibáñez, Ibaider, Aguilar, Rabadan, Mutilva, Pau Martínez, Aimar Oroz, Yoldi (Joel Rodríguez, min.57) et Jonathan GonzalezStade:Campo San LorenzoButs:Aimar Oroz (0-1, min. 88)