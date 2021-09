Osasuna Promesas sauve un point contre la Real Sociedad C (1-1)

19/09/2021 à 14:31 CEST

Osasuna et la Société réelle lié à un lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche dans le Installations sportives de Tajonar. Les promesses d’Osasuna Il est arrivé à la rencontre le moral renforcé après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition. Le plus récent était contre Laredo loin de chez soi (0-1) et l’autre devant Trébucher dans son fief (2-0). Du côté de l’équipe visiteuse, le Real Sociedad C gagné lors de ses deux derniers matches de compétition contre lui Rivière Sestao dans son stade et le Rayo Cantabrie à l’extérieur, 1-0 et 0-2 respectivement. Après le match, l’équipe locale était le leader de la deuxième RFEF, tandis que le Société réelle Il était deuxième à l’issue du duel.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Pampelune, qui a ouvert le score grâce à un but de Ibanez à la 17e minute, mais l’équipe de Saint-Sébastien a réussi à égaliser grâce à un but sur coup franc. Jon Balda au bord de la fin, en 45, concluant la première partie avec le résultat de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur le score de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Joël Rodriguez, Iker Benito, Xabi Huarte, Adama Boiro et Iker Munoz remplacement Jonathan Gonzalez, Rabadan, Pau Martinez, Ibanez et Yoldi, tandis que les changements apportés par l’équipe visiteuse ont été Teijeira, Ekain Azkune, Pontons, Eneko Aruzmendi et Larrañaga, qui est entré par Aguirre, Papa, Jon Balda, Eneko Cortés et Kerman.

Dans le duel, il y a eu un total de quatre cartons jaunes uniquement pour l’équipe de Saint-Sébastien. Plus précisément, l’arbitre a montré quatre cartons jaunes à Eneko Cortés, Aguirre, Ekain Azkune et Eneko Cortés.

Avec ce résultat, Osasuna et la Société réelle ils restent à égalité avec sept points chacun au classement.

Le lendemain affrontera le Real Sociedad C avec lui SD Gernika. Pour sa part, Les promesses d’Osasuna sera mesuré par rapport DKE de San Juan.

Fiche techniqueLes promesses d’Osasuna :Darío Ramos, Mutilva, Ibaider, Aguilar, Diego Moreno, Rabadan (Iker Benito, min.55), Ibáñez (Adama Boiro, min.89), Aimar Oroz, Pau Martínez (Xabi Huarte, min.55), Jonathan Gonzalez (Joel Rodríguez, min.41) et Yoldi (Iker Muñoz, min.89)Real Sociedad C :Marrero, Kerman (Larrañaga, min.86), Cantero, Jon Gorrotxategi, Eneko Cortés (Eneko Aruzmendi, min.86), Iñaki Recio, Jon Balda (Pontones, min.78), Dadie (Ekain Azkune, min.64), Zubillaga, Lespinasse et Aguirre (Teijeira, min.64)Stade:Installations sportives de TajonarButs:Ibáñez (1-0, min. 17) et Jon Balda (1-1, min. 45)