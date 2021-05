Osasuna Promesas se rend au stade Laredo pour conclure le championnat

21/05/2021 à 19:01 CEST

Samedi prochain à 19h00 se jouera le match du dernier jour de la deuxième phase du deuxième B, dans lequel le Laredo et à Osasuna dans le Campo San Lorenzo.

le Laredo Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au huitième jour après avoir perdu son dernier match contre lui Tarazona par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des cinq matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 22 buts pour et 35 contre.

Concernant les visiteurs, Promesses d’Osasuna a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Racing Santander en tant que local et le Union royale d’Irun hors de son peloton, respectivement 2-0 et 0-1, il compte donc profiter de la dynamique gagnante dans le stade de la Laredo. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés lors de la deuxième phase du deuxième B, elle en a remporté quatre avec un chiffre de 32 buts en faveur et 31 contre.

Faisant attention à la performance en équipe à domicile, le Laredo il a gagné une fois et a fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Dans le rôle de visiteur, Promesses d’Osasuna ils ont gagné deux fois lors de leurs trois matchs, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase du deuxième B, on peut voir que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence de huit points. le Laredo Il arrive au meeting avec 28 points dans son casier et occupe la septième place avant le match. De votre côté, Promesses d’Osasuna il a 36 points et se classe quatrième du tournoi.