Osasuna Promesas s’impose 2-0 à domicile contre Ejea

01/04/2021 à 10h12 CEST

Osasuna a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Ejea ce mercredi dans le Installations sportives de Tajonar. Promesses d’Osasuna est venu avec l’intention de reprendre le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre lui Calahorra par un score de 4-1. Du côté des visiteurs, le Ejea a remporté dans son fief 2-0 son dernier match de la compétition contre le Tarazona. Avec cette défaite, l’équipe Ejea a été placée en huitième position après la fin du match, tandis que Promesses d’Osasuna est cinquième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Après la pause est venu le but pour Promesses d’Osasuna, qui a créé sa lumineuse grâce à l’objectif de Cordoue dans la minute 58. Par la suite, l’équipe locale a marqué, ce qui a augmenté les différences établissant le 2-0 grâce à un but de Joël Rodriguez à la 60e minute, terminant le match avec un score final de 2-0.

L’entraîneur de Osasuna a donné accès à Iker Benito, Xabi Huarte et Jonathan Gonzalez pour Cordoue, Santa Fe et Hualde, Pendant ce temps, il Ejea a donné le feu vert à Xeu, Marrufo, Vincent, Ruben Garcés et Eduard Calin, qui est venu remplacer Nestor, Ségovie, Moustapha, Nahuel et Eu.

Dans le duel, l’arbitre a montré cinq cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Guerrier Lolo, Eu, Moustapha, Mirambel et Carracedo.

Après avoir surmonté le duel, Promesses d’Osasuna a été classé avec 24 points à la cinquième place du classement à la fin de la partie, tandis que le Ejea il s’est classé huitième avec 18 points.

Fiche techniqueLes promesses d’Osasuna:Iñaki, Ibáñez, Liza, Endika Irigoyen, Diego Moreno, Javi Martínez, Santafé (Xabi Huarte, min 86), Hualde (Jonathan Gonzalez, min 86), Cordoba (Iker Benito, min 75), Aimar Oroz et Joel RodríguezEjea:Miguel, Chechu Dorado, Mirambel, Lolo Guerrero, Tena (Eduard Calin, min.76), Moustapha (Vicente, min.62), Nahuel (Rubén Garcés, min.76), Javi Álamo, Carracedo, Nestor (Xeu, min. 62) et Ségovie (Marrufo, min 62)Stade:Installations sportives de TajonarButs:Cordoue (1-0, min.58) et Joel Rodríguez (2-0, min.60)