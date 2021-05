Osasuna réalise 2,7 millions de bénéfices en décembre

03/05/2021 à 18:45 CEST

Le Club Atlético Osasuna a fermé en décembre dernier avec un bénéfice pour ses coffres de 2,7 millions d’euros, un chiffre qui diminuera au cours du second semestre jusqu’à la clôture de la campagne avec un bénéfice de 300 000 euros, environ.

Jusqu’au 31 décembre, le chiffre d’affaires du club était de 27,9 millions, un montant similaire à la saison précédente malgré l’impact du covid-19 sur le beau jeu. De même, la valeur nette a augmenté, passant de 22,5 millions en décembre 2019 à 23,7 en décembre dernier, a rapporté le club rojillo.

L’entité présidée par Luis Sabalza a réussi à augmenter ses revenus de mécénat malgré la crise sanitaire. Il y a un an, en décembre 2019, les revenus publicitaires s’élevaient à 2,5 millions, alors qu’au 31 décembre 2020, 3,7 millions avaient déjà été saisis..

Une autre bonne nouvelle vient de la main de l’ancien footballeur Rojillo Alex Berenguer, puisque le club navarrais a reçu 1 375 millions de Torino en raison du dernier paiement du transfert du joueur et 38 000 euros pour le retard dans le paiement de celui-ci. En outre, les 1,5 million supplémentaires restent en suspens après le transfert du joueur à l’Athletic Club en vertu du contrat signé par les deux parties.

Osasuna met sa dette nette à 43 millions d’euros, une augmentation très significative si l’on regarde les 31 correspondant à juin 2020. Cela est dû aux 16 millions demandés par le club comme prêt pour la réforme d’El Sadar et aux actions sur le colisée qui n’étaient pas envisagées en principe (remplacement de tous les sièges, vestiaires ou changement de couverture de préférence).

Depuis l’arrivée du covid-19, Osasuna a cessé de gagner plus de 10 millions d’euros. D’une part, LaLiga paiera 95% du contrat de télévision prévu cette saison, un chiffre qui signifiera 2,5 millions d’euros de moins pour l’entité de Pampelune.

Le manque de public dans les stands espagnols a fait qu’Osasuna a cessé de recevoir 3 millions de ses partenaires et 1 million pour le grand public via le box-office. D’autre part, le club devra contribuer près de 1,5 million d’euros à ce fonds sur cinq ans, la Liga ayant convenu avec les clubs des frais de test, de protocole et de voyage.

Pour l’avenir, le prêt du stade subira une réduction significative, et avec elle aussi la dette, devant faire face à un paiement de 3 millions cette saison et, dans le cas de la certification de la permanence, 3 millions supplémentaires dans la saison 2021-2022.