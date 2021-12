Osasuna renouvelle le directeur sportif Braulio Vázquez jusqu’en 2026

30/11/2021 à 19:32 CET

.

Osasuna a annoncé le renouvellement de son directeur sportif, Braulio Vázquez, et du secrétaire technique, José Antonio Prieto ‘Cata’, jusqu’au 30 juin 2026, pour lequel le club navarrais assure la continuité de deux des principaux artisans du bon moment que vit l’entité.

Ce que le président a annoncé il y a quelques jours Luis Sabalza Lors de la présentation de ses lignes pour sa nouvelle législature, il s’est réalisé avec une nouvelle tant attendue pour l’Osasunisme. « Nous rendons les gens heureux, c’est de cela qu’il s’agit et nous y avons contribué », a assuré Braulio lors de la conférence de presse tenue à El Sadar, qui a souligné « l’engagement » pendant toutes ces années. « Au niveau de l’effectif, de la structure du club et de Tajonar, je pense que la croissance a été importante et j’espère qu’elle se poursuivra à tous les niveaux », a souligné.

Le réalisateur galicien est arrivé à Osasuna en mai 2017 mener un nouveau projet sportif après la relégation de l’équipe en deuxième division. L’une de ses premières décisions fut d’intégrer le Catalan José Antonio Prieto Castro ‘Cata’ en tant que secrétaire technique du football professionnel, avec qui il avait travaillé au Real Valladolid.

La meilleure décision pour beaucoup depuis que Vázquez a atterri à Pampelune a été la signature de Jagoba Arrasate par Osasuna. Avec le coach basque, l’équipe a réalisé une promotion et deux séjours confortables, en posant les piliers pour que le projet rojillo se poursuive d’un pas ferme.