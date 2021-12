Osasuna souffre à El Sadar

01/12/2021 à 20:12 CET

El Sadar n’est pas un fort, du moins en cette première partie de saison. Osasuna n’a ajouté que sept points sur 24 possibles et l’équipe ne parvient pas à « échauffer » les fans. Ceux de Jagoba Arrasate ne montrent pas leur meilleure version devant leurs fans : une victoire contre le Rayo Vallecano et quatre nuls : contre l’Español, le Celta, Grenade et Elche.

Le remodelage d’un stade qui allait « enfermer » davantage le rival, ainsi que la forte implication des rojillos, indiquaient qu’Osasuna allait devenir fort sur son territoire, mais les chiffres indiquent le contraire. Il a réalisé 29,2% de victoires à El Sadar, avec seulement cinq buts pour et onze contreEn dehors de Pampelune, le pourcentage de victoires s’élève à 61,9%, avec dix buts marqués et huit buts encaissés.

Les Navarrais n’ont plus gagné depuis qu’ils l’ont fait à Villarreal le 17 novembre, bien que six matchs après ce match, ils restent en dixième position avec 20 points. Ça oui, La boîte rouge n’a pas été victorieuse depuis six matchs : trois nuls et trois défaites, une dynamique négative qu’ils espèrent mettre fin avec le match de la Copa del Rey contre San Agustín del Guadalix à Madrid. ETe prochain match de Liga à El Sadar sera contre le Barça.