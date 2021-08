Osasuna soutient le plan “LaLiga Impulso” et le soumettra à son Assemblée pour approbation

in

08/12/2021 à 20:10 CEST

Osasuna a voté en faveur du plan “LaLiga Impulso” lors de l’Assemblée de la Liga qui s’est tenue ce jeudi, bien que le club rojillo ait averti que cette position n’implique pas qu’il accepte le montant qui lui correspond, puisqu’il le soumettra au l’examen de son Assemblée générale qui se tiendra en septembre.

Le club souhaite expliquer à ses membres le sens et le raisonnement de leur vote, Osasuna a rendu public dans une note, dans laquelle il transmet que le conseil d’administration comprend que l’entrée du fonds CVC avec une injection de 2.700 millions d’euros est ” positif pour tous les clubs de LaLiga”.

Sur ce montant, l’entité Rojilla recevrait environ 52 millions d’euros selon des estimations préliminaires.

De l’avis du conseil d’administration d’Osasuna, “le plus pertinent de l’investissement que CVC réalisera n’est pas la possibilité d’augmenter la limite de salaire, mais toutes les conditions requises par la Liga pour pouvoir débourser l’argent et qui permettront un bond très important pour tous les clubs, notamment pour tous ceux de taille similaire au nôtre. »

Les mêmes sources disent que “malgré les énormes dommages que COVID-19 a causés dans les comptes de tous les clubs, également dans ceux d’Osasuna, le club a réussi à fermer les deux dernières années avec des avantages”, de sorte que pendant la Depuis six ans, le club a accumulé un bénéfice de plus de 35 millions d’euros qui a su investir dans la croissance sportive et institutionnelle pour regagner le prestige de l’entité en un temps record.

Le club assure que ce n’est donc pas une nécessité économique qui motive le soutien d’Osasuna au plan “LaLiga Impulso & rdquor;, mais” la conviction que la grande injection d’argent qui va être produite dans des aspects non sportifs simultanément dans tous les clubs qui composent la compétition peuvent être un jalon qui transforme le football espagnol”.

Et Osasuna, qui avec la baisse en 2014 “a déjà perdu un train vital après l’entrée en vigueur de la vente centralisée des droits de télévision un an plus tard, ne peut pas se permettre de perdre cela aussi”, dit-il.

Le conseil d’administration comprend donc que le « LaLiga Impulso & rdquor; Il apporte « une certitude en période de crise où, comme c’est le cas dans le monde des affaires, les plans de croissance et l’expansion des structures sont gelés ».

Désormais, si le plan reçoit le soutien de l’Assemblée, tous les plans qui ont été laissés au détriment d’une future reprise économique mondiale peuvent être exécutés immédiatement, tandis que les clubs d’autres ligues ne pourront pas faire de même, aidant ainsi le football espagnol peut encore être dans une meilleure position qu’aujourd’hui et réduire sa distance par rapport à la Premier League, disent-ils.

Si le plan est exécuté, la Liga a transféré à Osasuna qu’une première injection d’environ 17,3 millions d’euros aurait lieu en octobre, qui serait complétée par environ 11,5 millions en juin 2022, 11,5 millions en juin 2023 et 11,5 millions en juin 2024.

“Par conséquent, le prochain conseil d’administration qui sortirait des urnes aurait sans aucun doute un outil très puissant pour transformer le club et l’installer définitivement à la fois dans la catégorie la plus élevée et au 21e siècle”, prédit-il.

Si l’assemblée du club décide de ne pas utiliser l’argent, le club ne pourra pas accéder à ce montant à l’avenir et sera exclu de ce qu’au moins 37 autres clubs vont faire.