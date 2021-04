Osasuna veut terminer la permanence contre Valence

21/04/2021

Osasuna reçoit ce mercredi un Valence aux heures creuses (19h00, Movistar LaLiga) avec l’idée de clôturer son séjour en Première Division pour une saison de plus grâce à une victoire qui signifierait atteindre 40 points.

Après le succès contre Villarreal et Elche, Osasuna veut des victoires complètes contre des équipes de la Communauté valencienne dans un deuxième tour dans lequel ils ont également battu Levante à domicile.

Osasuna a une chance de certifier un salut virtuel dans son stade avec 6 tours à jouer, ce qui est impensable lorsque le Navarrais a accumulé 13 dates sans voir les trois points..

Calme et confiance dans le travail de Jagoba Arrasate Ils ont donné la raison à une équipe rouge qui n’a pas hésité à apporter tout son soutien à l’entraîneur. Le deuxième tour est exceptionnel et l’équipe Tajonar ne ralentira pas avec l’illusion d’être le plus haut possible.

Arrasate apportera des changements par rapport au dernier onze de départ qui a battu les habitants d’Elche pour donner de l’air à l’équipe avec l’entrée de nouveaux joueurs et, ainsi, l’Argentin Facu Roncaglia a des bulletins de vote pour occuper le côté droit au détriment de Nacho Vidal , tandis que Torró pourrait être accompagné par Oier.

Le grand moment pour qu’il vive Kike Barja rend difficile pour son entraîneur de le faire asseoir. Al de Noáin tout sort et est passé d’un déclencheur efficace à un joueur de départ qui prend de l’importance avec le temps.

La nouvelle propriété de Aridane et David García. Dimanche dernier, ils ont effacé avec force toutes les balles en contournant, en plus d’être victorieux dans tous les un contre un que l’attaquant adverse a soulevé.

Osasuna a marqué quatre buts en deux matchs et n’a concédé qu’un but en cinq matchs au cours desquels les habitants de Pampelune ont ajouté 9 points qui ont rempli de tranquillité l’entité présidée par Luis Sabalza.

Valence affronte le choc également ancré dans le no man’s land, douze points derrière les positions européennes et avec un coussin rassurant de huit points par rapport à la relégationBien qu’avec 35 points dans son casier, il lui en faut encore sept pour atteindre le chiffre standard de 42 avec lequel la permanence est généralement garantie.

Dans tous les cas, l’équipe de Javi Gracia a fait face à sa visite au Betis dimanche dernier dans cette situation et malgré un départ hésitant, il a pu se retrouver avec une image compétitive et marquer un point grâce à un match nul durement disputé à deux buts.

Cet accident a laissé la blessure de Thierry Correia, qui sera absent pendant plusieurs semaines en raison d’une entorse au genou droit et des problèmes musculaires de Carlos Soler.

Pour le flanc droit de la défense qui a été occupé par la défense portugaise améliorée pendant des mois, Gracia a la possibilité de remplacer le solvant Daniel Wass là-bas, qui a agi à ce poste tout au long de la première partie de la saison.

L’autre option est de donner la propriété à Cristiano Piccini, qui a joué pour Benito Villamarín ses premières minutes après avoir suivi un plan de montage de près de trois mois depuis son retour au club sur le marché d’hiver pour achever le rétablissement de la blessure grave subie. au début de la saison dernière.

L’autre changement possible dans la ligne défensive viendrait pour le retour après avoir purgé son match de suspension de Gabriel Paulista. L’Hispanique brésilien pourrait occuper la place de Hugo Guillamón et refaire le jumelage avec Mouctar Diakhaby.

Si Soler ne pouvait finalement pas jouer, Gracia devrait “ créer ” un nouvel organisateur, qui pourrait être Wass s’il ne joue pas tout de suite. L’autre option est de réunir Uros Racic et Christian Oliva et que les facettes de confinement et de génération de jeux soient partagées entre eux.

Au bout de l’attaque, Maxi Gómez restera indisponible, qui purgera son deuxième et dernier match de pénalité. Au lieu de cela, Kevin Gameiro pourrait répéter ou démarrer l’Italien Patrick Cutrone. Derrière sera un Gonçalo Guedes qui vit son meilleur moment de la saison en tant que deuxième attaquant.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Osasuna: Sergio Herrera; Roncaglia, Aridane, David García, Manu Sánchez; Kike Barja, Oier, Torró, Jony; Rubén García et Budimir.

Valence: Jaume Doménech; Wass ou Piccini, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Musah, Wass ou Oliva, Racic, Cheryshev; Guedes, Cutrone ou Gameiro.

Arbitre: Mario Melero López (Comité andalou).

Stade: Le Sadar

Heure: 19h00