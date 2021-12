Osasuna vs Barcelone, La Liga : actualités de l’équipe, aperçu, composition, prédiction de score

CA Osasuna (11e, 21pts) vs FC Barcelone (8e, 23pts)*

*Points et positions au moment de la rédaction le samedi

Compétition/Journée: 2021-22 Liga, 17e journée

Outs et doutes de Barcelone: Ansu Fati, Pedri, Memphis Depay, Jordi Alba, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Sergio Agüero, Dani Alves (sort)

Osasuna Outs & Doutes: Jesús Areso (sort), Juan Pérez (doute)

Date/Heure: dimanche 12 décembre 2021, 16h15 CET/WAT (Barcelone et Nigeria), 15h15 GMT (Royaume-Uni), 10h15 HE, 7h15 PT (USA), 20h45 IST (Inde)

Lieu: Estadio El Sadar, Pampelune, Espagne

Arbitre: Juan Martínez Munuera

VAR: Jesús Gil Manzano

Comment regarder à la télévision: Non disponible (États-Unis, Canada), LaLigaTV (Royaume-Uni), SuperSport (Nigeria), MTV (Inde), Movistar LaLiga (Espagne), autres

Comment regarder en ligne: ESPN+ (États-Unis), LaLigaTV (Royaume-Uni), autres

Après une mauvaise défaite contre le Bayern Munich pour sceller sa sortie de la Ligue des champions en milieu de semaine, Barcelone revient à l’action en Liga pour essayer de ramasser les morceaux et de passer à Pampelune pour affronter Osasuna à El Sadar.

Cela a été une semaine difficile pour les Blaugrana avec une indication très claire de leur position dans l’ordre hiérarchique de l’Europe. Cela allait toujours être un projet à long terme pour Joan Laporta et Xavi Hernández, mais la défaite contre le Bayern a montré qu’ils pourraient être encore plus éloignés de l’élite du continent qu’on ne le pensait à l’origine et nous devrons peut-être endurer un peu de douleur sur le chemin du retour vers la gloire.

Le reste de la saison aura la Ligue Europa, la Copa del Rey et les deux derniers tiers de la campagne de la Liga et obtenir des résultats est toujours l’objectif ultime, mais c’est aussi le moment d’évaluer sérieusement l’équipe et de décider qui reste et il va commencer la reconstruction. Très peu de joueurs devraient être en sécurité et tout le monde doit prouver sa valeur, et Xavi ne peut pas avoir peur de prendre des décisions difficiles au cours des prochaines semaines avant la fenêtre de transfert de janvier.

A court terme, le Barça ne peut pas se permettre de perdre du terrain dans la course au Top 4. La qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine est le seul objectif réaliste pour le reste de la saison, et les Catalans ont déjà perdu suffisamment de points. Les victoires sont cruciales, et ne pas gagner contre Osasuna n’est pas une option.

Osasuna a une équipe solide et a récemment tenu les leaders de haut vol et de haut niveau du Real Madrid à un match nul et vierge au Santiago Bernabéu et a donné aux champions en titre l’Atlético Madrid tout ce qu’ils pouvaient gérer au Wanda Metropolitano il y a quelques semaines, donc il a gagné ce n’est pas une tâche facile. Toutes les blessures n’aident pas non plus, le Barça étant sérieusement en sous-effectif en attaque pour celui-ci.

Mais Osasuna n’a plus gagné de match depuis octobre et est absolument là pour prendre, et trois points seront énormes pour le moral du Barça. Ils ne peuvent plus déraper et les joueurs doivent assumer leurs responsabilités. Xavi a fait suffisamment de bonnes choses au début pour leur fournir une plate-forme solide pour être meilleur, donc la facilité de blâmer l’entraîneur n’existe pas pour le moment.

Trois points et une performance aussi bonne que possible sont un must.

Putain la danse. Gagnons simplement.

ALIGNEMENTS POSSIBLES

Barcelone (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Piqué, García, Dest ; Nico, Busquets, F. De Jong ; Dembélé, L. De Jong, Gavi

Osasuna (4-4-2): Herrera; Vidal, García, García, Sánchez ; Barja, Torró, Brasanac, García; Avila, Budimir

PRÉDICTION

Je ne sais absolument pas où est le moral du Barça après la défaite à Munich et Osasuna est assez solide pour arracher la surprise, mais je parie quand même sur les bons : 2-0 Barça.