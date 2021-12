Osasuna vs Barcelone, Liga : Score final 2-2, Awful Barça perd encore deux points sur la route

Barcelone n’a pas réussi à retrouver le chemin de la victoire en Liga grâce à un match nul 2-2 contre Osasuna dimanche. Le Barça a été très mauvais pendant tout le match et a réussi à concéder deux buts à une très mauvaise équipe d’Osasuna. C’était à certains égards plus déprimant que la défaite à Munich, et les Blaugrana continuent de perdre du terrain dans le Top 4.

PREMIÈRE MOITIÉ

L’histoire de la première mi-temps était l’incapacité du Barça à causer des problèmes à ce qui était clairement une mauvaise équipe d’Osasuna. L’équipe locale a essayé de garder une bonne forme et de défendre avec une bonne intensité mais laissait des espaces tout au long de la ligne de fond, mais les Blaugrana ont raté trop de passes faciles tout au long de la mi-temps, ce qui les a empêchés de soutenir des attaques et de créer des occasions.

Il n’y avait qu’une seule vraie chance pour les Blaugrana, et ils ont marqué avec : Gavi a joué un ballon brillant par-dessus pour récupérer une course parfaite de Nico González qui s’est retrouvé tout seul à l’intérieur de la surface et a marqué le premier but. Malheureusement pour le Barça, ils ont concédé l’égalisation deux minutes plus tard, avec David García qui a marqué un coup franc pour porter le score à 1-1.

Les 30 dernières minutes ont été tout simplement insaisissables, avec mauvaise passe après mauvaise passe de l’attaque du Barça et très peu de menace d’Osasuna. Le coup de sifflet de la mi-temps est finalement arrivé et malheureusement, il restait 45 minutes d’avance.

DEUXIÈME PARTIE

Le Barça a commencé la seconde mi-temps par un but : après une contre-attaque rapide comme l’éclair, Ousmane Dembélé a effectué un centre dans la surface, le ballon a traversé toute la défense d’Osasuna et est tombé sur Ez Abde qui a fracassé la deuxième mi-temps.

Il restait 40 minutes à jouer après le but du Barça et Osasuna a certainement essayé d’aller de l’avant à la recherche d’un égaliseur, mais l’équipe à domicile a manqué de créativité et a surtout envoyé des centres dans la surface dans l’espoir de trouver un but. Et ils en ont eu un : à cinq minutes de la fin, le Barça n’a pas réussi à dégager correctement le ballon après un corner d’Osasuna et Chimy Ávila a égalisé grâce à une grosse déviation de Samuel Umtiti.

Les Blaugrana ont eu très peu de temps pour chercher un vainqueur, et ils n’ont montré aucune créativité ni sang-froid en attaque et le coup de sifflet final est venu donner un point à chaque équipe. Ne vous laissez pas tromper par les quatre buts : ce fut un très mauvais match entre deux équipes de milieu de tableau qui ne sont pas assez bonnes pour rivaliser avec les meilleures équipes de la ligue. C’est exactement la position du Barça d’après ce qu’il a montré dans celui-ci.

Osasuna: Herrera; Vidal (Ángel 74′), U. García, D. García, Cruz; Moncayola, Torro; Barja (Ávila 68′), R. García (Brasanac 68′), Sánchez (Torres 74′); Kike (Budimir 68′)

Buts : D. García (14′), Ávila (86′)

Barcelone: Ter Stegen; Araujo, Piqué, Umtiti ; Nico (Mingueza 73′), Busquets, Gavi ; F. De Jong ; Dembélé (Coutinho 81′), L. De Jong, Ez Abde (Jutglà 90+2′)

Buts : Nico (12′), Ez Abde (49′)