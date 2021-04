Oscar 2021: À quelle heure commencent et se terminent les récompenses?

ABC Le 25 avril, la 93e édition des Oscars® sera diffusée sur ABC à 20 h HAE / 17 h HAP.

La plus grande soirée cinéma est enfin arrivée, puisque la 93e édition des Oscars sera diffusée ce soir sur ABC. La diffusion en direct débutera à 20 h 00 HAE / 17 h 00 HAP et durera trois heures, se terminant à 23 h 00 HAE / 20 h 00 HAP.

Mis à part la date de diffusion retardée, l’émission de cette année aura un aspect un peu différent au milieu de la pandémie de coronavirus, y compris la tenue à deux endroits. En plus de sa salle habituelle au Dolby Theatre, il aura également lieu à Union Station à Los Angeles.

Les producteurs d’oscars Jesse Collins, Stacey Sher et Steven Soderbergh ont annoncé que Glenn Weiss dirigerait les émissions. “Notre plan est que l’émission télévisée de cette année ressemble à un film, pas à une émission télévisée, et Glenn a adopté cette approche et a eu ses propres idées sur la façon d’y parvenir”, ont-ils déclaré dans un communiqué de presse. “Nous sommes ravis de l’avoir dans le cadre de la production.”

Voici ce que vous devez savoir:

L’émission dure 3 heures depuis 2018

L’émission de cette année durera trois heures, une tendance qui a débuté en 2018. À ce moment-là, l’Academy of Motion Pictures a annoncé des changements sur Twitter, notamment: «Nous prévoyons une diffusion de trois heures plus accessible à l’échelle mondiale».

C’est un contraste frappant avec la première cérémonie en 1929 qui a duré 15 minutes, selon DidYouKnow.org. Ils ont également enregistré la plus longue émission de quatre heures et 16 minutes en 2000.

ABC diffusera la programmation des «Oscars» tout au long de la journée

Avant les Oscars, ABC diffusera une programmation supplémentaire.

Le compte à rebours des Oscars, en direct! “mettra en lumière l’année transformatrice à Hollywood à la gare Union de Los Angeles, y compris les impressionnantes carrières des nominés et un hommage spécial au meilleur acteur nominé Chadwick Boseman.” Animé par Chris Connelly et Janai Norman d’ABC, l’émission spéciale de trois heures sera diffusée de 13 h 00 à 16 h 00 HAE / de 10 h 00 à 13 h 00 PDT.

L’entrée directe à la cérémonie de remise des prix est Oscar: Into the Spotlight animée par Ariana DeBose et Lil Rel Howery et avec une apparition de DJ Tara. Selon la description de l’événement ABC, “Celeste, HER, Leslie Odom Jr., Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sandén et Diane Warren interprètent des chansons originales nominées aux Oscars.”

L’émission de cette année sera également suivie de l’émission spéciale d’une heure, Oscars: After Dark, animée par Colman Domingo et Andrew Rannells. Il mettra également en vedette le critique de cinéma Elvis Mitchell, pour «un résumé des moments incontournables de la nuit».

ET! Il présentera également des promotions pré-Oscars tout au long de la journée, à partir de 15h00 HAE / 12h00 PDT.

Ce sont les premiers prix avec des descriptions audio pour les aveugles

Non seulement les Oscars comprendront des sous-titres pour les publics sourds ou malentendants, mais pour la première fois dans l’histoire de la remise des prix, des descriptions audio seront disponibles pour les publics aveugles ou malvoyants.

Google sponsorise ces adaptations d’accessibilité dans le cadre des «efforts de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences pour élargir l’accès aux 93e Oscars», a annoncé ABC dans un communiqué de presse.

“Google s’est engagé à rendre le monde plus accessible en veillant à ce que les personnes handicapées soient représentées dans les histoires que nous racontons et les produits que nous créons”, cite le communiqué de presse KR Liu, directeur de l’accessibilité de la marque. “Nous sommes ravis de faire notre part pour rendre les Oscars de cette année accessibles à tous en aidant à rendre les descriptions audio et les sous-titres disponibles aux téléspectateurs.”

Le programme de cette année sera accessible dans plus de 200 pays et territoires.

