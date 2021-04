Oscar Awards 2021: Comment regarder le Live Stream?

. Les Oscars sont exposés à «Meet the Oscars», une exposition mettant en vedette les 50 statuettes des Oscars qui seront présentées à la 78e cérémonie des Oscars, à Hollywood et Highland le 10 février 2006 à Los Angeles, Californie.

Les Oscars, également connus sous le nom de Oscars, auront lieu ce dimanche 25 avril 2021. La 93e édition des Oscars sera diffusée sur ABC à partir de 20h00 HE / 17h00 PT.

Si vous n’avez pas de télévision par câble, vous avez d’autres options. Les autres plateformes qui diffuseront les Oscars sont Hulu Live Tv, Fubo TV et Youtube TV. La diffusion sur le tapis rouge commencera avant le début de la cérémonie de remise des prix.

À l’heure actuelle, vous pouvez gagner une commission d’affiliation si vous vous inscrivez via un lien sur cette page

Comment voir le Live Stream de la cérémonie?

TV FUBO

ABC est l’une des plus de cent chaînes de télévision incluses dans le forfait FuboTV, qui comprend un essai gratuit de sept jours. Vous pouvez vous inscrire via le lien ci-dessous:

Essai gratuit de FuboTV

Une fois inscrit sur la plate-forme, vous pouvez profiter des récompenses en direct sur le site Web via votre ordinateur, téléphone portable (Android ou iPhone), tablette, Apple TV et entre autres appareils compatibles avec l’application.

N’oubliez pas que FuboTV vous offre la possibilité d’enregistrer les émissions et d’en profiter après leur diffusion en direct.

Obtenez Hulu TV

ABC Network (en direct sur certains marchés) est présenté sur Hulu With Live TV, qui comprend plus de 60 chaînes de télévision en direct et la vaste bibliothèque d’émissions de télévision et de films à la demande de Hulu.

Une fois inscrit à Hulu avec Live TV, vous pouvez regarder un flux en direct des Oscars sur votre ordinateur via le site Web Hulu, ou sur votre téléphone (compatible avec Android et iPhone), tablette, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast , Xbox One, Nintendo Switch, Echo Show ou autre appareil de diffusion en continu via l’application Hulu.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, «Hulu avec Live TV» est livré avec sa vaste bibliothèque à la demande (qui aura les Oscars disponibles après la diffusion) et 50 heures de stockage en nuage DVR (avec la possibilité de passer à «Enhanced Cloud DVR », Qui vous offre 200 heures d’espace DVR et la possibilité d’avancer rapidement dans les publicités).

AT&T TV Now (anciennement DirecTV Now) propose six forfaits de chaînes différents. Ils vont de 45 à 125 chaînes de télévision en direct, et tous incluent ABC (en direct dans certains marchés). Les forfaits «Plus» et «Max» incluent un essai gratuit de sept jours:

Essayez AT&T TV

Une fois inscrit à AT&T TV Now, vous pouvez regarder une diffusion en direct de l’émission sur votre ordinateur via le site Web AT&T TV Now, ou sur votre téléphone (compatible avec Android et iPhone), tablette Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast, ou tout autre appareil de diffusion compatible via l’application AT&T TV.

Si vous ne pouvez pas regarder en direct, AT&T TV Now, quel que soit le bouquet de chaînes que vous choisissez, est livré avec un DVR cloud inclus.

Vous pouvez regarder une émission en direct d’ABC (dans certains marchés) et plus de 65 chaînes de télévision sur Vidgo. Cette option n’est pas fournie avec un essai gratuit, mais vous pouvez obtenir votre premier mois pour 10 $:

Essayez Vidgo

Une fois que vous vous êtes inscrit à Vidgo, vous pouvez regarder les Oscars 2021 en direct sur l’application Vidgo, disponible sur votre Roku, Roku TV, Amazon Fire TV ou Firestick, Apple TV, Chromecast, Android TV, iPhone, téléphone Android, iPad , ou une tablette Android. Ou vous pouvez regarder sur votre ordinateur via le site Web de Vidgo.

Tapis rouge

Voir ici le gala du tapis rouge avant la cérémonie, proposé par TNT Amérique latine:

Le tapis rouge des Oscars® 2021 EN DIRECT! | Point de rencontre TNTLes #Oscars sont là! Rejoignez-nous pour découvrir le tapis rouge le plus important de l’année au Punto de Encuentro TNT. Découvrez tous les détails avec les interviews de Lety Sahagún, Gerudito, Ludwika Paleta et Axel Kuschevatzy avec nos stars préférées en direct de Los Angeles. Frances McDormand, Gary Oldman, Viola Davis, Anthony Hopkins, Amanda… 2021-04-24T11: 19: 54Z

Aperçu des Oscars 2021

Produit par Jesse Collins, Stacey Sher et Steven Soderbergh, la 93e cérémonie des Oscars sera traitée cette année comme une «remise de prix semblable à un film» en raison des restrictions COVID-19 existantes.

L’émission sera animée par Riz Ahmed, Angela Bassett, Halle Berry, Don Cheadle, Bryan Cranston, Viola Davis, Laura Dern, Harrison Ford, Bong Joon Ho, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Steven Yeun, Renée Zellweger et Zendaya.

Après la cérémonie de remise des prix, “Oscars: After Dark” sera diffusé, animé par Colman Domingo et Andrew Rannells et avec des interviews du critique de cinéma Elvis Mitchell. Il débutera vers 23 h HE / 20 h HP sur ABC.

En outre, Google s’est associé à ABC pour améliorer la diffusion télévisée pour les malvoyants et les malentendants.

L’émission entière des Oscars a un horaire qui commence à 18h30 HE / 15h30 PT ce dimanche 25 avril sur ABC.

