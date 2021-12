Oscar Cabrera sous observation après avoir subi une syncope qui a contraint le match à s’arrêter

19/12/2021 à 11h40 CET

.

Oscar Cabrera, un joueur dominicain qui joue pour Cantbasket, est en observation à l’hôpital de Valdecilla, après avoir subi une syncope hier lors du match de la Ligue EBA que l’équipe cantabrique jouait contre le CB Santurzi, ce qui a conduit à la suspension du match à 2,49 minutes de la fin jusqu’à la fin du premier trimestre.

Le joueur a disparu dans le pavillon de La Albericia alors qu’il était sur le point de décoller la ligne de fond et a quitté le complexe sportif sur une civière, déjà conscient et montrant son pouce levé, recevant les applaudissements de toutes les personnes présentes dans le pavillon, selon Cantbasket. c’est une déclaration.

Oscar Cabrera Il est en observation à l’hôpital universitaire Marqués de Valdecilla (HUMV), après avoir effectué différents tests médicaux et analytiques. Les médecins ont diagnostiqué que le joueur a subi une syncope pendant le match et les protocoles habituels sont suivis.

Le conseil d’administration du Cantbasket 04 Santander a remercié « l’intervention rapide et importante » du médecin du club, Image de balise Fernando Cortina; avec les médecins Fermin Oui Noélia, parents de joueurs de la carrière Cantbasket 04, qui étaient dans les gradins en train de regarder le match ; en plus du service Urgences et Urgences 061 du Service de santé cantabrique.

De même, le club de Santander apprécie les facilités fournies par le Santurtzi SK Basketball Club pour suspendre le match, à travers son équipe d’entraîneurs dirigée par Inigo Nunez, et par les arbitres François Xavier Rodriguez Oui Louis juillet.