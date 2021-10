Óscar Cadena, connu pour « Video Soup » Qui était-ce ? | Instagram

Oscar Cádena s’est imposé dans le monde de la télévision et a marqué tout un style dans le monde du divertissement, certaines générations se souviendront de lui pour avoir présenté la section « Soupe vidéo« , mais le » communicateur » était bien plus que cela. On vous racontera des détails sur sa vie et sa carrière !

Les « acteur mexicain« Óscar Cadena immortel! Zed sa carrière dans le monde de la télévision et beaucoup se souviennent de son programme »Caméra Infraganti« .

Oscar Cadena, désigné par beaucoup comme l’original et vrai « Père Youtube« C’était un animateur de télévision mexicain, qui dans ses dernières années s’est consacré à être un producteur indépendant dans lequel il s’est consacré à des programmes principalement autour de la » plainte citoyenne « .

Dans les années 90, Óscar Marcial Cadena Jiménez, s’est imposé comme le populaire conducteur de l’émission télévisée, dans laquelle il se consacre principalement à dénoncer les problèmes civiques et politiques.

Óscar Cadena a commencé sur la chaîne 13 d’Imevisión avec l’idée de réaliser un programme sur les plaintes des citoyens, cependant, comme il n’avait pas de journalistes et de chauffeurs, il a lui-même pris le micro et, avec un caméraman, est descendu dans la rue.

Le chauffeur et producteurIl était chargé de porter de nombreuses histoires sur les écrans et avec son propre style vestimentaire : Une paire de bretelles, un jean, un T-shirt, sont devenus la marque de fabrique du journaliste.

Celui qui est né le 10 novembre 1945 à Mexico, a rapidement gagné en popularité pour ses reportages dans lesquels il témoignait d’une inconduite de la part d’un citoyen.

C’est à l’âge de 23 ans qu’Óscar Cadena a frappé à la porte du monde de la télévision, après avoir convaincu l’ingénieur Álvaro Cheveste qu’il a eu sa première opportunité et plus tard Luis de Llano Palmer, à qui il a demandé « Donnez-moi une chance ».

Ainsi est née la figure emblématique de la télévision mexicaine, qui réunissait les familles autour de la télévision mexicaine, qui appréciait la section « Soupe vidéo » dans laquelle il montrait des enregistrements maison que les gens envoyaient au programme et dans lesquels des situations étaient montrées drôles.

Avec plus de 50 ans de carrière, en 1998, Óscar Cadena Jiménez s’est retiré du monde de la télévision et a déménagé à Quintana Roo à la recherche d’un meilleur rythme de vie qui contribuerait à sa santé.

Pendant qu’il est resté à Cancun, le communicateur a continué dans ce même travail avec des programmes qui l’auraient rendu célèbre dans les années 80 et 90. Cadena Jiménez n’a pas résisté à l’ère numérique et a créé sa propre chaîne YouTube appelée « Oscar Cadena, el infraganti ».

De même, il a développé sa propre chaîne d’information en « chaîne de télévision« , dans laquelle il a abordé des questions liées à la politique et à l’écologie.

Dans l’après-midi du jeudi 28 octobre, le chauffeur et producteur aurait perdu la vie à 75 ans des suites d’une « péritonite », comme le rapporte son départ qui a choqué le monde du spectacle.

Il laisse dans le deuil sa femme et ses quatre enfants avec qui il résidait dans la région de Quintana Roo, où il résidait depuis plusieurs années.