Oscar Castro, directeur chilien fondateur du théâtre Aleph – Décès d’El Sol de México

Le réalisateur et acteur chilien Oscar Castro est décédé de Covid-19 ce dimanche en France, où il a fondé le théâtre Aleph après avoir été exilé de son pays par le dictateur Augusto Pinochet (1973-1990), a confirmé le ministre des Cultures Consuelo à Santiago Valdes.

“Une triste journée pour le théâtre avec le départ d’Óscar Castro. Interprète, metteur en scène et manager qui a consacré sa vie au théâtre au Chili et à l’étranger”, a déclaré le ministre Valdés sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, le théâtre Aleph a confirmé sur son compte Twitter que la mort de Castro était due “à un covid”.

“El Cuervo” Castro, comme on l’appelait, est décédé à l’âge de 74 ans après une carrière prolifique sur scène qui a commencé en 1966, lorsqu’il a fondé le théâtre Aleph alors qu’il était encore à l’école avec d’autres amateurs de théâtre à Santiago, dont Michelle Bachelet, deux fois Président du Chili et actuel Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

Dans les années 1970, Aleph devient l’une des compagnies de théâtre les plus avant-gardistes, mais en 1973, avec le coup d’État militaire de Pinochet, le rideau est fermé.

Oscar a été arrêté et transféré dans un camp de détention à Santiago en 1974 et deux ans plus tard, il a été exilé en France, où il a rétabli le théâtre Aleph dans la ville d’Ivry-sur-Seine.

Ses œuvres comprennent “La triste et incroyable histoire du général Peñaloza et de l’exil Mateluna” et “La nuit suspendue”. Il a également joué dans le film “Burning patience”, dans lequel il incarnait le facteur qui portait la correspondance avec le célèbre écrivain Pablo Neruda, en 1984.

Castro, qui s’est marié trois fois et a eu cinq enfants, a été fait Chevalier des Arts et des Lettres par le ministère français de la Culture en 1992 et a reçu l’Ordre de la Légion d’honneur en 2018.

En 2013, il a réalisé son rêve de rouvrir le théâtre Aleph au Chili, qui opère dans une grande maison au sud de Santiago.