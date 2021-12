Oscar Collazo, Danielito Zorrilla et Bryan Chevalier parmi les 10 meilleurs mondiaux de la WBO

(De gauche à droite) Oscar Collazo, Danielito Zorrilla et Bryan Chevalier

Caguas, PORTO RICO – 2021 a été une excellente année pour les espoirs les plus importants de Porto Rico, où les nôtres ont remporté de solides victoires contre des rivaux de premier niveau. Le plus récent Oscar ‘El Pupolo’ Collazo (4-0, 3KOs) avec seulement 4 victoires est entré dans l’histoire le 4 décembre au Panama lorsqu’il a remporté une victoire spectaculaire contre le dangereux équatorien Pedro Villegas (13-2, 4KOs) où il a remporté le Championnat latin de l’Organisation mondiale de boxe dans la division mini mouche.

Avec cette victoire, Collazo s’est hissé à la cinquième place du classement donc son opportunité de départ sera en 2022. « Je me sens super motivé, je vois que le travail acharné a payé, et dès que cela commencera, cette année 2022 sera ma année et je serai champion du monde avec Dieu devant. Je remercie mon équipe et Paco Valcárcel pour l’opportunité, mon promoteur Miguel Cotto Promotions, H2 Entertainment et Golden Boy de m’avoir fait confiance. Le travail n’est pas terminé, ils savent déjà pourquoi je suis ici pour être champion du monde et être l’un des meilleurs au monde », a commenté ‘El Pupillo’ Collazo.

Danielito ‘El Zorro’ Zorrilla (16-0, 12KOs) a clairement indiqué qu’il faisait partie de l’élite des meilleurs 140 livres au monde. Zorrilla a envoyé en seulement 2 rounds le guerrier mexicain et ancien champion du monde WBA par intérim Pablo Cesar Cano (33-8-1, 23KOs) le 14 septembre où il a défendu avec succès son championnat WBO NABO et a réussi à grimper à la dixième position de la division des poids mi-moyens. . « Je suis très heureux et reconnaissant d’abord envers Dieu et ma famille ; pour une année pleine de belles opportunités. Avec mon équipe de travail, mon promoteur Miguel Cotto Promotions et H2 Entertainment pour avoir guidé ma carrière avec tant de détails à la perfection ».

« Regardez, 2021 a été une excellente année pour » El Zorro « , nous avons pu faire les ajustements et finir en beauté, j’ai pu défendre mon championnat WBO NABO à deux reprises et lors de mon dernier combat, j’ai clairement indiqué que je suis le meilleur poids welter junior à Porto Rico et point. Je remercie l’OMB et Paco Valcárcel d’avoir cru en moi et de m’avoir donné l’opportunité. Depuis que j’ai commencé la boxe, mon objectif est un et c’est de devenir champion du monde et c’est là que je me dirige. Je suis prêt pour que l’entreprise me mette devant moi, 2022 sera celui de Zorro », a déclaré Danielito Zorrilla.

Bryan ‘Chary’ Chevalier (16-1-1, 12KOs) la fierté de Bayamón Puerto Rico, a mené deux combats importants dans la division poids plume où il a remporté une importante victoire sur le Péruvien et ancien champion du monde Carlos Zambrano le 4 mars, en le battant par KO en 3 tours. Mais le 9 juillet, il a remporté le championnat WBO NABO en battant le féroce James Wilkins (10-2, 6KO) par décision unanime et a ainsi atteint la septième position au classement de la division poids plume WBO ; étant ainsi le seul Portoricain classé dans cette division de la WBO.

«Je me sens super heureux et reconnaissant de cette année, car nous avons fait de grands progrès, à la fois personnellement et dans le sport. Cette année, nous avons terminé en grand avec 2 combats importants dans ma carrière, étant ainsi le seul portoricain classé n ° 7 au monde à 126 livres sous la WBO. Je suis reconnaissant à mon équipe de travail, ainsi qu’à la société Miguel Cotto Promotions et H2 Entertainment, de m’avoir fait confiance et d’avoir poussé ma carrière de plus en plus à un autre niveau ».

Cette nouvelle année, j’attends avec impatience de grands défis et ma grande opportunité pour le titre mondial ; Je l’ai attendue patiemment et je pense qu’il est temps de donner à Porto Rico un autre champion. J’espère aussi former ma famille avec ma future épouse Deyaneira Ramos, qui comme tout le monde le sait, en 2022 il y aura un mariage pour ce serveur. Je vous souhaite à tous beaucoup de bénédictions, un joyeux Noël et une bonne année de la part du meilleur 126 livres de PR, Bryan ‘Chary’ Chevalier », a-t-il commenté.

« Sans aucun doute une grande année pour notre entreprise, dans des moments difficiles comme la pandémie, nous avons pu poursuivre le plan élaboré pour chacun de nos grands combattants, notre engagement envers chacun est réel et authentique. Ils se sont tous battus et ont pu poursuivre leur carrière et surtout soutenir leurs familles. Nous sommes très heureux et fiers des résultats de notre talent, chacun est aux portes de l’opportunité titulaire, sans aucun doute l’année 2022 sera une année pleine de belles opportunités pour les combattants de l’entreprise », a commenté le vice-président et promoteur Héctor Soto .

Photo : Miguel Cotto Promotions, LLC