Oscar comprend des “ premières ” pour les acteurs et cinéastes asiatiques – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Difficile de croire qu’il y a encore des “ premières ” pour les Oscars après 93 ans d’histoire, et encore Cette année, il y a eu une poignée de jalons pour les acteurs et cinéastes asiatiques.

Steven Yeun de «Minari» est le premier acteur américano-asiatique à être nominé pour le meilleur acteur. Riz Ahmed de «Sound of Metal» («The Sound of Metal») le premier musulman nominé pour le meilleur acteur. C’est la première fois qu’il y a deux nominés pour le meilleur acteur d’origine asiatique. Youn Yuh-jung («Minari») est la première femme coréenne à être nominée pour un prix d’acteur. La réalisatrice de «Nomadland» Chloé Zhao est la première femme asiatique à être nominée pour le meilleur réalisateur. Et avec la nomination du réalisateur Lee Issac Chung pour «Minari», c’est aussi la première fois qu’il y a deux nominés asiatiques dans cette catégorie.

Réalisations historiques mettre en évidence où l’organisation a progressé et où il reste du travail à faire, en particulier après une année au cours de laquelle les Américains d’origine asiatique ont subi une augmentation des attaques racistes.

Nancy Yuen, auteur du livre “Reel Inequality: Hollywood Actors and Racism” sur les inégalités dans l’industrie cinématographique, a déclaré que les nominations de cette année étaient passionnantes. Les acteurs sont reconnus pour des rôles «qui ne sont pas dégradants, qui ne correspondent pas aux stéréotypes problématiques», a-t-il déclaré.

Ce sont des êtres humains complètement complexes ».

Cela n’a pas toujours été le cas pour les acteurs asiatiques qui ont atteint les Oscars. La première et dernière fois qu’une femme asiatique a reçu le prix d’actrice était en 1958., lorsque l’actrice japonaise Miyoshi Umeki a gagné pour son second rôle dans «Sayonara». En 1985, Haing Ngor est devenu le premier homme asiatique à remporter un prix d’acteur de soutien pour avoir joué le journaliste cambodgien Dith Pran dans «The Killing Fields». Et aucun n’a gagné dans les grandes catégories d’acteur depuis que Ben Kingsley, dont le père est indien, a gagné pour “Gandhi” en 1982. Yul Brynner, d’origine russe, a gagné pour “The King and I”) en 1957.

À cela s’ajoute le fait que plusieurs films mettant en vedette des Asiatiques ont remporté l’Oscar du meilleur film mais n’ont reçu aucune nomination dans les sections d’acteurs. Dans l’histoire des films récompensés en tant que meilleure image, cela ne s’est produit que 12 fois, et trois d’entre eux avaient des moulages principalement asiatiques: “ Le dernier empereur ” (“ Le dernier empereur ”), “ Slumdog Millionaire ” (“ Je voudrais un millionnaire ‘) et’ Parasite ‘(‘ Parasites ‘) de l’année dernière. ‘Crouching Tiger, Hidden Dragon’ et ‘Life of Pi’ d’Ang Lee ont été nominés pour le meilleur film sans recevoir de nomination d’acteur.

Je pense que les Américains d’origine asiatique et les Asiatiques de la diaspora occidentale ont tendance à être considérés comme invisibles ou comme des objets en arrière-plan. Ce sont des vitrines », a déclaré Yuen. “Cela conduit à ne pas reconnaître les Asiatiques comme des acteurs et des personnages totalement complexes.”

Yuen et d’autres ont noté qu’avec “ Parasite ”, les gens appelaient le casting “ ils ” au lieu de leurs noms individuels: Chang Hyae Jin, Cho Yeo Jeong, Choi Woo Shik, Lee Jung Eun, Lee Sun Kyun, Park So Dam et Song Kang Ho. Qu’il s’agisse d’un angle mort occidental, d’un préjugé racial ou d’une combinaison des deux, c’est au moins en partie la raison pour laquelle ces omissions systémiques se produisent.

Les gens ne prennent même pas la peine d’essayer d’apprendre », a déclaré Yuen. Cette couche supplémentaire de défi, je pense, empêche les gens de l’académie de ne nommer aucun de ces films à moins qu’ils ne soient déjà connus. “

Yuen, qui a grandi aux États-Unis et a également dû rechercher les noms d’acteurs à l’occasion, a déclaré qu’elle essayait toujours de les mentionner individuellement si elle allait complimenter “ Parasite ” ou partager un gif ou une image sur les réseaux sociaux.

Et les préjugés ne se trouvent pas uniquement dans les nominations. En 2016, la première cérémonie après l’émergence du hashtag #OscarsSoWhiteChris Rock a sorti trois enfants asiatiques en costume pour une blague notoire sur les compteurs et les iPhones.

La blague n’a pas été bien accueillie à l’époque et a suscité de nombreuses réactions négatives sur les réseaux sociaux de la part de l’actrice Constance Wu et du basketteur Jeremy Lin. L’académie s’est excusée et a promis une plus grande sensibilité culturelle.

Les réalisations des Oscars viennent également après une année d’attaques raciales accrues contre les Américains d’origine asiatique alimentées par la pandémie. Le lendemain des nominations aux Oscars, un homme blanc armé a été accusé d’avoir tué huit personnes, dont la plupart étaient des femmes asiatiques, dans une entreprise de massage d’Atlanta.

C’était comme: “ Oh mon Dieu, les Asiatiques sont enfin reconnus pour leur excellence! ” Et puis cet horrible crime de fanatisme qui a vraiment secoué tout le monde. On a l’impression d’être sous les projecteurs, mais pour des raisons totalement opposées », a déclaré Yuen. Une chose n’annule pas l’autre. Les aspects positifs ne prévalent pas sur le racisme. Dans le même temps, je crois que cela sensibilise au racisme, et plus l’excellence asiatique est reconnue, plus la voix et la plate-forme des Américains d’origine asiatique se font entendre contre l’intolérance. “

Les mêmes acteurs ont des sentiments mitigés sur le moment et les «premières».

Youn a déclaré à Deadline que “ c’est très stressant. Ce n’est pas que je représente le pays en allant aux Jeux olympiques, mais j’ai l’impression de concourir pour mon pays. ”

Dans une interview avec Variety avant l’annonce des nominations, Yeun a déclaré:

Même s’il serait formidable de créer un précédent ou de faire partie d’un moment qui brise les barrières, personnellement, je ne veux pas non plus être pris à ce moment-là. “

Quant à Ahmed, il a déclaré au New York Times le jour de sa nomination:

Le plus important est que cela ait du sens pour les autres. Je pense simplement que plus les gens peuvent se sentir célébrés et inclus dans ce moment, mieux c’est.

Une partie de la raison de ces réalisations pourrait être due aux efforts de diversification au sein de l’Académie. Suite aux critiques de #OscarTanBlancos en 2015 et 2016, l’organisation s’est engagée à doubler le nombre de femmes et de personnes de couleur parmi ses membres votants d’ici 2020.. Ils ont atteint cet objectif l’année dernière, mais l’organisation est toujours composée à 81% de blancs et à 67% d’hommes. En 2024, ils présenteront de nouvelles normes d’inclusion pour les candidats au meilleur film.

Historiquement, il y a eu des secteurs plus diversifiés de l’académie, en particulier au niveau international, en particulier dans la direction de la réalisation », a déclaré l’animateur de Turner Classic Movies et expert des Oscars Dave Karger.

Mais les tentatives de diversification de l’académie ont ouvert la porte à des nominés plus dignes, en particulier des nominés noirs et asiatiques, et pas seulement des nominés blancs étrangers. “

La grande question est de savoir si cette année représente vraiment un changement profond.

Il faudra voir s’il s’agit d’un rebond, d’une année rare ou bien du début d’un schéma de changement », a déclaré Yuen. Nous ne savons vraiment pas encore. “

Source: Excelsior