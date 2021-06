Oscar De La Hoya a fait basculer Conor McGregor à KO en une minute par l’ancien champion de l’UFC Henry Cejudo alors que Mike Tyson révèle qu’il vit à côté de ‘The Notorious’

Le mois de juin a été rempli de sites de propagande et de médias trans-positifs en compétition pour l’honneur du « plus réveillé ». Teen Vogue ne fait pas exception, et étant donné qu’il s’adresse, eh bien, aux adolescents, c’est probablement le pire de tous. Surtout avec sa dernière interview avec la députée Marie Newman et son […] More