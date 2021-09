Oscar De La Hoya appelle Floyd Mayweather et offre 100 millions de dollars !

in

TMZSports.com

Oscar De La Hoya cherche à se battre avec l’un des plus grands boxeurs de tous les temps, Floyd Mayweather, récit TMZ Sports il a 100 millions de dollars pour de l’argent s’il accepte.

Et, il veut se battre cette année.

Nous avons De La Hoya, 48 ans, quittant Rossoblu à LA avec sa petite amie Holly Sonders … et nous avons demandé à la légende de la boxe comment il se sentait après avoir été hospitalisé avec COVID.

“5 jours d’enfer”, c’est ainsi que l’ODLH a décrit le virus… mais ce dont il voulait vraiment parler, c’était de retourner sur le ring.

“Vous savez qui je vais appeler pour mon prochain combat ? Floyd Mayweather.”

Et c’est à ce moment-là qu’Oscar a lancé la proposition lucrative folle en disant … “Je vais offrir 100 millions de dollars à Floyd Mayweather.”

Rappelez-vous, De La Hoya n’a pas combattu depuis sa défaite contre Manny Pacquiao en 2008 … mais devait revenir sur le ring contre Vitor Belfort plus tôt ce mois-ci – avant qu’il ne vienne à bas le COVID.

Quant à Floyd, 44 ans, il a été beaucoup plus actif. Son dernier combat pro était contre Conor McGregor en 2017, mais il a eu plusieurs combats d’exhibition depuis, dont un ferraille de juin 2021 contre Logan Paul.

Bien sûr, les fans de boxe sauront qu’Oscar et Floyd – qui avaient 10 titres de division entre eux – se sont battus en 2007 … dans l’un des plus grands combats de la décennie. Mayweather a battu De La Hoya par décision partagée.

Floyd mordra-t-il à l’hameçon et rivalisera-t-il avec Oscar plus de 14 ans plus tard? Restez à l’écoute.