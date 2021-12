Oscar De La Hoya appelle Floyd Mayweather pour une revanche alors que la légende de la boxe relance son plan de retour après avoir été hospitalisé avec COVID

Oscar De La Hoya veut une revanche avec Floyd Mayweather l’année prochaine après avoir été contraint de suspendre son retour.

La légende de 48 ans devait affronter Vitor Belfort en septembre, mais s’est retirée après avoir été testée positive pour COVID et s’est retrouvée à l’hôpital à cause du virus.

De La Hoya et Mayweather ont eu une bataille célèbre il y a 14 ans

Mais l’Américain reste impatient de remonter sur le ring pour la première fois depuis sa défaite face à Manny Pacquiao en 2008.

De La Hoya a appelé un autre de ses anciens ennemis, Mayweather, qui l’a battu par décision partagée en 2007.

Mayweather, 44 ans, est également à la retraite – mais a combattu dans un certain nombre d’expositions depuis qu’il a raccroché ses gants en 2017.

De La Hoya a déclaré à TMZ Sports : « Personnellement, en ce moment, je ne suis pas motivé à cause de COVID.

Twitter – @OscarDeLaHoya

De La Hoya a posté une vidéo de son lit d’hôpital après s’être retiré de son combat avec Belfort

« J’étais en fait en pleine forme et puis COVID m’a frappé, donc mon moral en ce moment est un peu bas en termes de combat personnel sur le ring.

«Mais en janvier, je suis sûr que je vais me remettre au travail, recommencer à m’entraîner et me préparer mentalement d’abord.

«Mais je veux y retourner, peut-être Cinco De Mayo (5 mai).

« Qui sait, ça pourrait être Floyd Mayweather.

« C’est probablement le plus gros combat que vous puissiez faire aujourd’hui. »