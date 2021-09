Óscar de la Hoya avoue avoir été violée à l’âge de 13 ans

03/09/2021 à 13:37 CEST

Ancien boxeur mexicain-américain Oscar de la hoya, détenteur de 11 titres mondiaux dans six catégories différentes, et celui du 11 septembre, avec 48 ans, reviendra sur un ring 13 ans après sa retraite, a avoué l’épisode triste et malheureux qu’il a vécu à l’âge de 13 ans.“J’ai été violée à 13 ans par une femme, une femme plus âgée. À 13 ans, j’ai perdu ma virginité à cause d’un viol, en gros. J’avais 13 ans et J’étais à Hawaï lors d’un tournoi, c’était une femme plus âgée, environ 35 ans“De La Hoya a avoué dans une déclaration recueillie par ‘Los Angeles Times’.

“J’ai tout supprimé, tu supprimes tout et tu vis cette vie de ‘Golden Boy’, mais alors vous voyez que c’est toujours là. Je n’y ai jamais pensé, je n’ai jamais compris comment mes sentiments réagissaient ou traitaient jusqu’au jour où il sort et comment y faire face … boire, se noyer dans l’alcool, essayer d’oublier ou essayez-vous de vous connecter. C’était très traumatisant”il a avoué.

“Je suis en paix avec moi-même, c’est ce qui m’a donné la force de continuer. La vie a été dure”De La Hoya a déclaré à un groupe de journalistes dans son bureau du Golden Boy Building à Los Angeles, peu de temps avant de raconter un épisode qu’il n’a toujours pas pu surmonter.

Il va remonter sur le ring

“Pour clore un chapitre” de sa vie, le 11 septembre, à l’âge de 48 ans, reviendra sur un ring 13 ans après sa retraite. La dernière fois que De La Hoya a eu un combat officiel en décembre 2008, à Las Vegas, avant Pacquiao.

“Je ne voulais pas prendre ma retraite”, expliquait le boxeur quelques jours avant son combat au Staples Center de Los Angeles contre le combattant d’arts martiaux mixtes brésilien Vitor Belfort.

“Je laisse parler mes émotions. J’étais vaincu, épuisé et mon esprit me disait « déjà à la retraite ». Mon physique a décidé pour moi. Il m’a fallu toutes ces années pour avoir le courage, la force de dire “tu sais quoi, je vais revenir en arrière et fermer ce chapitre de ma vie et le fermer et vivre en paix”. C’est pourquoi nous sommes ici, parce que je veux me montrer que je peux le faire.”Il a déclaré quelques jours avant que le chapitre ne puisse se clôturer.