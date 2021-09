Oscar De La Hoya chante une semaine de karaoké après la sortie de l’hôpital COVID

Lire du contenu vidéo

TMZSports.com

Oscar De La Hoya se sent évidemment bien après son séjour à l’hôpital COVID – environ 7 jours après les faits, il mettait ses poumons à profit … avec un karaoké sur le thème du film.

Le champion de boxe était à Pasadena mercredi dernier, frappant un endroit appelé le bar Der Wolf pour quelques airs de spectacle en soirée … où il est monté au micro pour chanter “Shallow” – oui, le Lady Gaga chanson de “A Star is Born”.

Dans la vidéo obtenue par TMZ, vous pouvez voir ODLH lire les paroles sur le moniteur et chanter le deuxième couplet (la partie de Gaga) … avec les visiteurs du bar l’aidant avec enthousiasme. On dirait un favori de la foule! Il bouge un peu au fur et à mesure – mais continue quand même bien.

Salut les gars, je suis sorti de l’hôpital. J’y suis resté 3 jours. Le COVID m’a vraiment touché. J’étais dans la meilleure forme de ma vie et j’ai vraiment hâte de remonter sur le ring. Merci beaucoup pour tous vos vœux de bonheur et tout votre soutien. Je vous en suis reconnaissant. pic.twitter.com/9XIKfKpDf6 – Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 8 septembre 2021 @OscarDeLaHoya

C’est un 180 par rapport à ce qu’Oscar faisait juste une semaine et changeait avant – quand il a été hospitalisé pendant quelques jours pour un méchant combat avec COVID … qui l’a empêché de se battre Vitor Belfort, et exigeant Evander Holyfield intervenir (et obtenir TKO).

De toute évidence, Oscar va très bien après ça … et peut-être que cette sortie signifie qu’il reviendra sur le ring le plus tôt possible. En supposant qu’il ne tombe plus malade, c’est-à-dire dans un environnement sans masque (comme celui-ci).

Restez en sécurité là-bas, mec!