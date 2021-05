Oscar De La Hoya défie la “ petite chienne ” Dana White dans un combat pour bloquer le match de boxe de Georges St-Pierre

Oscar De La Hoya n’est pas content que Dana White ne le laisse pas affronter la légende de l’UFC Georges St-Pierre dans un match de boxe.

De La Hoya, 48 ans, tente de revenir sur le ring après plus de 12 ans d’absence.

De La Hoya avait un record de 39-6 en boxe avant de prendre sa retraite

L’ancien champion du monde à six poids prévoit de concourir sous la bannière du Triller Fight Club et voulait que St-Pierre soit son premier adversaire.

Le président de l’UFC, White, a freiné ce combat et il peut le faire parce que GSP est toujours sous contrat avec l’UFC malgré l’annonce de sa retraite et n’ayant aucune intention de se battre.

De La Hoya a proposé de combattre White à la place et ce n’est pas la première fois que ces deux-là ne se voient pas d’accord.

«@Danawhite Arrêtez de bloquer la chance de combat de @ GeorgesStPierre», a tweeté De La Hoya. «Que diriez-vous de monter sur le ring d’abord, petit B * # ch, puis après que je t’ai botter le cul, je vais combattre un vrai homme #DeLaHoyaGSP #LetGSPFight.»

Silva a terminé sa carrière à l’UFC avec une défaite alors qu’Uriah Hall le battait au quatrième tour à Vegas

Anderson Silva, un grand joueur de l’UFC de tous les temps qui a récemment quitté l’entreprise, va faire ses débuts en boxe en juin et il est libre de le faire après n’avoir pas signé de nouvel accord avec l’UFC.

Spider a ouvertement critiqué White pour ne pas avoir permis à GSP de boxer et Rush lui-même a également parlé de sa frustration face à la situation.

«Je comprends que Dana ne voulait pas que je me batte», a déclaré St-Pierre dans une entrevue avec Cinema Blend. «Cependant, cela aurait été amusant. Parce que ma carrière de combattant professionnel, pour devenir le meilleur au monde dans les arts martiaux mixtes, est terminée. J’aurai 40 ans demain; Je vais avoir 40 ans. C’est un jeu de jeune homme.

«Cependant, pour plutôt combattre un match de boxe selon les règles que Triller a mises en place contre le légendaire Oscar De La Hoya? Pour moi, cela aurait été un rêve devenu réalité, car il est mon deuxième boxeur préféré de tous les temps, derrière Sugar Ray Leonard.

St-Pierre est l’un des plus grands artistes martiaux mixtes de tous les temps et Dana White ne voulait pas le voir boxer

«De plus, une grande partie de l’argent gagné aurait été versée à des œuvres caritatives. Cela aurait donc été pour une bonne cause, juste pour montrer que nous ne nous prenons pas trop au sérieux.

«Et cela aurait été une compétition sérieuse parce que vous dites, je joue au basketball, je joue au hockey, mais vous ne« jouez »pas au combat. Cela aurait été amusant.

La haine entre De La Hoya et White découle de leur implication dans le combat entre Conor McGregor et Floyd Mayweather et elle a vu White faire plusieurs coups contre la légende de la boxe, principalement sur la consommation de cocaïne.