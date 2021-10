Oscar De La Hoya dit que Tyson Fury n’est certainement PAS le meilleur poids lourd de tous les temps

Lire du contenu vidéo

Tyson Fureur, 2 fois champion du monde des poids lourds, invaincu (31-0-1) avec des victoires sur Deontay Wilder (deux fois) et Wladimir Klitschko … le plus grand poids lourd de tous les temps ?!?

Enfer non, selon Oscar De La Hoya … qui, debout avec sa petite amie Holly Sonders, raconte TMZ Sports le Gypsy King est certainement l’un des plus grands de cette génération, mais pas le meilleur de tous les temps.

#TysonFury avec une victoire par KO au 11e round contre #DeontayWilder ! (📸: @Izadi) pic.twitter.com/ACoJl1bLWc – WORLDSTARHIPHOP (@WORLDSTAR) 10 octobre 2021 @WORLDSTAR

« De tous les temps ? De tous les temps ? Alors, tu manques de respect Mohamed Ali? » a riposté l’ancien champion du monde des 6 catégories de poids.

Pour info, Ali 6’3″ a terminé sa carrière légendaire avec un record de 56-5 … avec des victoires sur Georges Foreman, Sonny Liston (à deux reprises), Joe Frazier (deux fois), et Ken Norton (à deux reprises).

Pour ce que ça vaut, quelques minutes plus tard, le petit-fils d’Ali, combattant pro Nico Ali Walsh nous a dit que Fury était dans le top 5 des poids lourds … et qu’un combat entre TF et son grand-père serait le plus grand combat de tous les temps.

Donc, peut-être pas si fou d’une question.

Même si De La Hoya n’est pas prêt à mettre Fury au-dessus d’Ali … il pense toujours que le combat de la trilogie était incroyable.

« Je pensais que c’était un beau combat. Je suis heureux que Tyson et le Bronze Bomber nous aient offert une performance incroyable », a déclaré Oscar.

« J’ai promu le Bronze Bomber pendant 40 combats, et il a toujours eu du cœur. Alors, je suis content qu’ils nous aient offert un beau combat. »

En bout de ligne … il n’est peut-être pas le plus grand (du moins pas encore), mais Fury s’est injecté dans la conversation des meilleurs poids lourds de tous les temps.