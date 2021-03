Oscar De La Hoya donne une réponse amusante lorsqu’on lui demande un combat potentiel contre le patron de l’UFC Dana White, inspiré par Mike Tyson pour faire son retour

Oscar De La Hoya a donné une réponse amusante lorsqu’on lui a demandé s’il reviendrait sur le ring pour une bagarre avec le président de l’UFC, Dana White.

Le légendaire champion du monde de boxe à cinq poids a maintenant 48 ans et n’a plus concouru depuis 2008.

De La Hoya et White ne sont pas du tout d’accord

Cependant, il a annoncé l’année dernière qu’il envisageait un retour après avoir vu le succès de Mike Tyson contre Roy Jones Jr.

De La Hoya a déclaré à FightHype: «Je veux parler à Mike Tyson de ce qu’il ressentait, juste de sa philosophie sur pourquoi il l’a fait, comment il l’a fait – parce qu’il avait l’air phénoménal.

«Il avait l’air super. Pour un gars de 54 ans, il avait l’air en forme. Oui, son timing était peut-être un peu décalé, mais il avait l’air bien.

«Et donc j’étais très heureux pour lui et j’adorerais choisir son cerveau uniquement sur le processus, et sur la façon dont il lui a fallu pour arriver à cet état d’esprit, au niveau.

«Nous verrons donc après cette conversation ce que je ressens. Mais oui, je suis en forme.

. – . White a promu Mayweather vs McGregor – un combat qu’Oscar n’a pas approuvé

Et maintenant, il a dit sur le podcast Pug & Copp: «Je m’entraîne depuis deux mois, ce n’est pas un secret.

«Je me sens incroyable. Je me suis battu l’autre jour et je ne savais pas à quel point j’étais bon.

«J’avais oublié à quel point j’étais bon, j’avais sérieusement oublié à quel point j’étais bon.

«Les légendes du passé – si vous les comparez aux combattants d’aujourd’hui – c’était une bête complètement différente, un animal complètement différent.

«Imaginez si je me heurte à un grand combattant de l’UFC ou quelque chose comme ça? Qui que ce soit, je me fiche de qui c’est.

. – . De La Hoya est à la retraite depuis 2008

«J’ai toujours combattu le meilleur, ça ne me dérangerait pas de recommencer, je dois juste m’assurer que ma santé va bien.»

Après avoir mentionné les combattants de l’UFC, De La Hoya a été interrogé sur un combat potentiel avec son ennemi de longue date, le président de l’UFC, Dana White.

Le couple partage une querelle de longue date, issue du combat Floyd Mayweather contre Conor McGregor.

Oscar a ri et a répondu: « Je pense qu’il devrait perdre quelques kilos, ce gars a l’air un peu gros! »