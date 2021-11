Oscar De La Hoya fait une grande annonce sur la carrière de boxe

On dirait qu’Oscar De La Hoya va faire un retour très bientôt. La légende de la boxe a récemment parlé à TMZ Sports et a déclaré qu’il avait l’intention de reprendre l’entraînement au cours de l’année à venir. De La Hoya a déclaré qu’il adorerait combattre Floyd Mayweather, qui a récemment affronté Logan Paul dans un match d’exhibition.

« Personnellement, en ce moment, je ne suis pas motivé à cause de COVID. J’étais en grande forme et puis COVID m’a frappé, donc mon moral en ce moment est un peu bas en termes de combat personnel sur le ring », a déclaré De La Hoya. . « Mais en janvier, je suis sûr que je vais m’y remettre tout de suite et recommencer à m’entraîner et à me préparer mentalement d’abord. Mais je veux y retourner, peut-être Cinco De Mayo. »

De La Hoya devait revenir sur le ring plus tôt cette année et affronter l’ancien champion de l’UFC Vitor Belfort. Cependant, le joueur de 48 ans s’est retiré du combat après avoir contracté COVID-19 et a été remplacé par une autre légende de la boxe, Evander Holyfield. Belfort a battu Holyfield au premier tour du combat principal de Triller.

« La préparation de ce retour a été tout pour moi au cours des derniers mois, et je tiens à remercier tout le monde pour leur formidable soutien », a écrit De La Hoya sur Twitter lorsqu’il a reçu un diagnostic de COVID-19. « Je suis actuellement à l’hôpital pour recevoir un traitement et je suis convaincu que je serai de retour sur le ring avant la fin de l’année. Que Dieu bénisse tout le monde et reste en sécurité. »

Le dernier match de boxe auquel De La Hoya a participé remonte à 2008, lorsqu’il a perdu contre Manny Pacquiao en huit rounds. Il adorerait affronter à nouveau Mayweather car il a perdu contre lui par décision partagée en 2007. « Qui sait, ça pourrait être Floyd Mayweather », a déclaré De La Hoya en ajoutant … « C’est probablement le plus gros combat que vous puissiez faire aujourd’hui. »

De La Hoya a affiché un record de carrière de 39-6 dans le ring. Il a détenu 11 titres mondiaux dans six catégories de poids différentes et est classé 39e meilleur boxeur de tous les temps par BoxRec. De Lay Hoya est également un olympien qui a remporté la médaille d’or aux Jeux de Barcelone en 1992. Il a remporté ses 31 premiers matchs et a remporté son premier titre en 1994.