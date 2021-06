Oscar De La Hoya fera son retour en boxe contre l’ancien champion de l’UFC Vitor Belfort pour l’épreuve de force de Las Vegas en septembre

in

Oscar De La Hoya devrait faire son retour sur le ring de boxe après 13 ans pour affronter l’ancien champion de l’UFC Vitor Belfort, selon les rapports.

Le «Golden Boy» n’a pas combattu depuis 2008, lorsqu’il a été battu sans ménagement par Manny Pacquiao à Las Vegas.

De La Hoya avait un record de 39-6 en boxe avant de prendre sa retraite en 2008, mais veut faire un retour

Pourtant, l’homme de 48 ans a confirmé en avril qu’il ferait un retour sur le ring, l’ancien champion des poids mi-lourds Belfort devant être l’homme qui se tenait en face de lui avec des gants de 12 onces.

Bien que le Mexicain-Américain ait initialement déclaré qu’il se battrait en juillet, l’Athletic affirme que le combat aura lieu le 11 septembre sur la plate-forme Triller.

De La Hoya voulait affronter Floyd Mayweather pour la deuxième fois, avec ‘Money’ à la hauteur de son surnom lors d’un combat d’exhibition lucratif avec Logan Paul plus tôt ce mois-ci.

Belfort n’a plus combattu à l’UFC depuis mai 2018, lorsqu’il a été battu par Lyoto Machida, le joueur de 44 ans remportant son seul combat de boxe en 2006 contre Josemario Neves.

Belfort, 44 ans, a remporté son seul combat de boxe en 2006

Le Brésilien a effectivement aveuglé Michael Bisping lors de leur combat en 2013

Machida a non seulement détenu la ceinture de 205 livres pendant son illustre règne, il a combattu dans la division des poids moyens et a même éliminé le britannique Michael Bisping en 2013.

Telle était la gravité du KO; Bisping a tristement souffert d’un décollement de la rétine à cause d’un coup de tête reçu au deuxième tour avant d’accumuler la pression.

Cependant, il est apparu décidément plus mortel dans les années qui ont suivi l’entrée de l’USADA dans le sport et son ratio de KO et de victoire a considérablement diminué.