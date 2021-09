Oscar De La Hoya hospitalisé en raison d’un diagnostic révolutionnaire de COVID-19

Oscar De La Hoya est hospitalisé avec un cas révolutionnaire de COVID-19, mettant en attente son combat de retour pour samedi prochain. Le combattant a posté un message aux fans depuis son lit d’hôpital, ajoutant que le virus “m’a vraiment, vraiment botté le cul” tout en portant un regard vaincu sur son visage.

“Je suis actuellement à l’hôpital pour recevoir un traitement et je suis convaincu que je serai de retour sur le ring avant la fin de l’année. Que Dieu bénisse tout le monde et reste en sécurité”, a écrit le boxeur légendaire dans un tweet de suivi. « Quelles sont les chances que j’attrape COVID ? » s’exprima-t-il, semblant visiblement épuisé. “J’ai pris soin de moi et ça m’a vraiment, vraiment botté le cul.”

Je voulais que vous entendiez directement de moi que malgré le fait d’être complètement vacciné, j’ai contracté Covid et je ne pourrai pas me battre le week-end prochain. La préparation de ce retour a été tout pour moi au cours des derniers mois, et je tiens à remercier tout le monde pour leur formidable soutien. pic.twitter.com/0wKEnr5Jzv – Oscar De La Hoya (@OscarDeLaHoya) 3 septembre 2021

De La Hoya devait revenir sur le ring le 11 septembre au Staples Center de Los Angeles contre l’ancien champion de l’UFC Vitor Belfort. Ce serait la première fois pour De La Hoya depuis 2008.

L’ancien champion de boxe Evander Holyfield remplacera De La Hoya dans le combat, bien qu’il se déroule désormais à Hollywood, en Floride, après que la California State Athletic Commission a refusé de sanctionner le nouveau combat.

“Les combats de poids lourds sont toujours les affrontements les plus excitants, et c’est un combat de poids lourds entre deux vrais guerriers”, a déclaré le chef de Triller, Ryan Kavanaugh. “Nous souhaitons vraiment à Oscar un prompt rétablissement, c’est un champion et un guerrier ; nous savons qu’il va se battre et gagner. Nous sommes impatients de le voir sur le ring à l’occasion de l’anniversaire du lancement du Fight Club.”

Avec Oscar De La Hoya absent, Evander Holyfield intervient pour combattre Vitor Belfort. Si la commission californienne n’approuve pas le combat de #HolyfieldBelfort, toute la carte pourrait déménager dans un autre État. (via @MikeCoppinger) pic.twitter.com/7spbhUt5UD – ESPN Ringside (@ESPNRingside) 3 septembre 2021

Les débuts de Fight Club ont présenté le retour très attendu de Mike Tyson sur le ring contre Roy Jones Jr., tandis que Jake Paul a affronté Nate Robinson sur l’undercard. Kavanaugh ajoute que Triller cherche un adversaire pour De La Hoya à Thanksgiving. L’intégralité de l’undercard qui était prévue pour Los Angeles se déroulera désormais également en Floride. L’undercard comprend le combattant britannique David Haye montant sur le ring avec Joe Fournier dans un combat d’exhibition.

Le combat entre Belfort, 44 ans, et Holyfield, 58 ans, aura lieu le 11 septembre sur Triller. Il devait auparavant combattre Kevin McBride lors d’un événement précédent du Fight Club, bien que le combat ait été abandonné pour des problèmes médicaux avec McBride, selon ESPN. Le journaliste de combat Dan Rafael a noté que Holyfield n’avait pas officiellement accepté les termes du combat.