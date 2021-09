Óscar de la Hoya raconte le viol qu’il a subi à 13 ans : “J’étais à Hawaï…”

Óscar de la Hoya revient sur le ring. Le boxeur mythique affrontera affrontera le combattant de l’UFC Vitor Belfort le 11 septembre, 12 ans après son dernier combat professionnel.

Cependant, ces dernières heures, il a fait l’actualité pour quelque chose qui n’a pas grand-chose à voir avec la boxe. Et est-ce que L’ancien champion du monde a avoué un événement traumatisant de son enfance qu’il n’a pas encore totalement surmonté.

“J’ai été violée à 13 ans par une femme, une femme plus âgée. À 13 ans, j’ai perdu ma virginité à cause d’un viol, en gros. J’avais 13 ans et j’étais à Hawaï lors d’un tournoi, c’était une femme plus âgée, environ 35 ans.”De La Hoya a expliqué dans une interview pour le LA Times.

“Vous supprimez tout. Vous vivez cette vie, le ‘Golden Boy’, mais soudain, c’est toujours là. Je n’y ai jamais pensé, je ne l’ai jamais traité, je n’ai jamais pensé à ce que seraient mes sentiments jusqu’à ce qu’un jour ça survienne tout seul et tu ne sais pas comment y faire face“, a expliqué le boxeur, qui a également déclaré que la boisson était sa soupape d’échappement jusqu’à ce qu’il se rende compte qu'” il allait gâcher sa vie. “

“Se noyer dans l’alcool, essayer d’oublier ou essayer de se connecter… c’était très traumatisant“il a fini.

