Óscar de la Hoya révèle pourquoi il a accepté de se battre avec Vitor Belfort

Petit à petit le jour du retour sur le ring de, Oscar de la hoya, qui a révélé la raison pour laquelle il a accepté le combat contre l’ancien combattant de l’UFC, Vitor Belfort, qui aura lieu en septembre.

Lors d’une conférence de presse, De la marmite, a affirmé qu’il aime les défis, donc, il en a vu un très bon dans le ancien UFC, Vitor Belfort.

« Tout au long de ma carrière, j’ai aimé les défis, j’ai combattu avec de grands boxeurs, Mayweather, Pacquiao, Chavez. Dans chaque adversaire, je recherche un plus grand défi, qui renforce ma mentalité, que mes séances d’entraînement soient plus fortes. Je vois qu’à Belfort, un bon puncheur et un bon combattant“, a expliqué De la marmite.

De même, il a expliqué à quel point il peut être dangereux Belfort à l’intérieur du ring, par conséquent, il n’est pas du tout digne de confiance.

« Belfort détient le record du plus grand nombre de KO dans le UFC, cela fait de lui un combattant dangereux, nous verrons ce qui se passe, nous allons livrer un bon combat », a-t-il déclaré.

