Oscar de la Hoya reviendra sur le ring le 30 septembre 11 contre Vitor Belfort à Las Vegas

LOS ANGELES (17 juin 2021) —- Triller a annoncé aujourd’hui que le 11 fois champion du monde de boxe Oscar De La Hoya reviendra sur le ring pour affronter l’ancien superstar de l’UFC Vitor Belfort le samedi 11 septembre 2021 à Las Vegas dans le cadre du nouveau TrillerVerz, le tout premier festival rassemblant la puissance de Verzuz et Fight Club en un seul festival de week-end massif. Ce sera le premier des festivals TrillerVerz.

Le premier TrillerVerz sera lancé le vendredi 10 septembre avec un Verzuz en direct, suivi d’une programmation complète de concerts du festival le samedi avec des animations nocturnes de combat produites par le co-créateur de « So You Think You Can Dance » Nigel Lythgoe, le festival se poursuivant dimanche et dimanche soir. .

De La Hoya et Belfort, deux des tacticiens les plus respectés et suivis dans leurs disciplines respectives, se rencontreront pour la première fois sur un ring de boxe samedi 11 septembre.

TrillerVerz est un partenariat développé entre Verzuz, propriété de Triller, et Fight Club, propriété de Triller, réunissant le phénomène culturel que les deux ont créé dans le monde de la musique et du sport.

“Nous continuons à créer les événements les plus importants et les plus discutés de l’année, et nous sommes ravis de présenter TrillerVerz, un week-end spectaculaire de musique et d’événements programmés par les légendes elles-mêmes, Swizz Beatz et Timbaland”, a déclaré Bobby Sarnavesht, Triller co -propriétaire, co-fondateur et président. “Il n’y a pas plus de retour attendu et évoqué sur le ring qu’Oscar De La Hoya, et son affrontement avec un légendaire champion de l’UFC à Vitor Belfort sera un incontournable pour le divertissement et l’athlétisme”, a déclaré le co-fondateur Ryan Kavanaugh.

“Je suis prêt à retourner sur le ring et je suis fier de faire partie de Triller et Verzuz et de leur modèle révolutionnaire consistant à réinventer le secteur de la boxe en tant que divertissement à quatre quadrants”, a déclaré De La Hoya. “Je n’ai que le plus grand respect pour un champion comme Vitor Belfort alors que nous montrons au monde ce qu’est la boxe de haut niveau.”

“C’était incroyablement important pour moi, mon retour a eu lieu à cette date car cela représente un moment si important de l’histoire pour moi, mes fans et la culture des mots. C’est beaucoup plus grand que moi et cet événement, pour tous ceux qui ont des liens et/ou des racines au Mexique. »

Belfort a déclaré: «Ce sera un plaisir de représenter à nouveau le MMA, cette fois sur le ring contre l’un des plus grands noms de l’histoire de la boxe. Ce sera une guerre à ne pas manquer et un combat dont mes enfants parleront. C’est certain d’entrer dans l’histoire des sports de combat.”

Connu sous le nom de « Golden Boy », Oscar De La Hoya a remporté 11 titres mondiaux dans six catégories de poids, dont le championnat linéaire dans trois catégories de poids et a été médaillé d’or olympique. Il est l’un des meilleurs boxeurs de dessin de l’histoire du sport et a été nommé combattant de l’année par le magazine The Ring en 1995, et a été son combattant le mieux noté au monde, livre pour livre, en 1997 et 1998. Il a annoncé sa retraite en tant que combattant en 2009, après une carrière professionnelle de 16 ans.

Le combattant brésilien de MMA Vitor Belfort est connu pour combattre les fans sous le nom de « The Phenom » pour sa puissance de frappe explosive qui l’a aidé à remporter le titre de champion UFC Light Heavyweight et à égalité pour la troisième place pour le plus grand nombre de finitions dans l’histoire de l’UFC. Ses combats ont fait partie de deux des plus grands événements UFC Pay-Per-View les plus vendus de tous les temps au cours d’une carrière réussie qui comprend des combats dans les divisions poids lourds, légers et moyens de l’UFC, se battant pour les promotions Strikeforce, Pride et Affliction et gagnant le championnat Cage Rage.

La programmation complète et les détails du festival seront annoncés sous peu accompagnant la carte de boxe de classe mondiale.

Le festival du week-end TrillerVerz fait suite à l’événement Tyson-Jones de Triller, qui a battu tous les records en novembre, suivi de l’événement Triller Fight Club de Jake Paul-Ben Askren en avril.

Verzuz, récemment acquis par Triller, est devenu un phénomène culturel brisant les barrières de la musique avec les co-fondateurs Swizz Beatz et Timbaland et 43 des meilleurs artistes hip hop au monde en tant que partenaires, dont John Legend, DMX, Alicia Keys, 2 Chainz, Rick Ross , Too $ hort, Patti LaBelle, Gucci Mane, Jeezy, E-40, Bounty Killer, D’Angelo, Ludacris, RZA, The Dream, Babyface, Nelly, Jagged Edge, Fred Hammond, Jadakiss, Fabolous, Brandy, Monica, Gladys Knight, Boi-1da, Hit-Boy, Ne-Yo, Johnta Austin, Scott Storch, T-Pain, Lil Jon, DJ Premier, Mannie Fresh, Erykah Badu, Jill Scott, Beenie Man, Bounty Killer, 112, Kirk Franklin, Sean Garrett et D’Angelo et a battu des records sociaux, battant souvent des millions de vues simultanées sur triller, fite.tv et Instagram.

« Il s’agit d’une première étape dans l’expansion de l’écosystème de Verzuz, mais certainement pas la dernière. Il a non seulement changé la culture, mais est au centre d’un changement de paradigme. Nous avons écouté attentivement le public et lui donnons ce qu’il a demandé. » Dit Sarnavesht.

Le PDG et président Mahi de Silva a déclaré : « Triller a changé les médias sociaux, Fight Club a changé la boxe, Verzuz a changé la musique. Le TrillerVerz va changer la culture ».