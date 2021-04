Oscar de la Hoya revient à la boxe à 48 ans et risque de mettre en gage son plus grand trésor

Oscar De La Hoya et le rappeur Snoop Dogg s’expriment sur scène lors d’une conférence de presse pour l’événement inaugural de boxe du Triller Fight Club en 2021 au Venetian Las Vegas le 26 mars 2021 à Las Vegas, Nevada. L’événement aura lieu le 17 avril 2021 au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta. De La Hoya a annoncé qu’il reviendrait à la boxe le 3 juillet 2021. Ethan Miller / . / .Ethan Miller – GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Par Osvaldo Principi

À l’âge de 48 ans et avant le déclin progressif de son organisation: « Golden Boy Promotions », l’Américain Oscar de la Hoya a affirmé qu’il reviendrait sur le ring avec ses gants en boxe le 3 juillet prochain. La nouvelle a passé un bref instant au premier plan, mais le personnage en question (De la Hoya) mérite son analyse et son développement. Il ne sait même pas ce qui pourrait arriver dans ce type de montage et dans un sport qui n’a plus de règles valables, où en plus la flatterie du leadership s’agenouille de façon servile devant les affaires et l’argent.

Souhaitez-vous organiser une exposition ou vous attendez-vous à ce qu’un État américain renouvelle votre licence de combattant professionnel, allez-vous vous battre contre un boxeur ou un combattant de l’UFC? Feriez-vous face à un athlète professionnel ou amateur? Va-t-il ou va-t-il renoncer? Tous ces types d’énigmes ont un quota, presque crédible, aujourd’hui. Et prenez votre envol, après la pauvre démonstration académique qu’ils ont faite Mike Tyson (54 ans) et Roy Jones (sur 51), le 28 novembre dernier, dans une circonstance similaire à celle-ci.

