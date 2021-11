Oscar De La Hoya veut revenir sur le ring de boxe en 2022

Lire du contenu vidéo

Oscar De La Hoya prévu de se battre cette année, mais COVID-19 avait d’autres idées … pourtant le Golden Boy est toujours déterminé à revenir sur le ring l’année prochaine, et le combat qu’il veut le plus – Floyd Mayweather!!

TMZ Sports a parlé à De La Hoya, 48 ans, avec son amie Holly Sonders – et a interrogé l’ancien champion de boxe sur ses futurs projets dans le ring.

« Personnellement, en ce moment, je ne suis pas motivé à cause de COVID. J’étais en fait en pleine forme et puis COVID m’a frappé, donc mon moral est actuellement un peu bas en termes de combat personnel sur le ring », dit Oscar.

« Mais en janvier, je suis sûr que je vais m’y remettre tout de suite et recommencer à m’entraîner et à me préparer mentalement d’abord. Mais je veux y retourner, peut-être Cinco De Mayo. »

Bien sûr, Oscar devait combattre une légende du MMA de 44 ans Vitor Belfort en septembre… mais attrapé COVID quelques jours seulement avant le combat, le forçant à se retirer.

Evander Holyfield a pris la place d’ODLH … et a été TKO par Belfort au premier tour.

Nous avons également demandé à De La Hoya avec qui il voudrait combattre.

« Qui sait, ça pourrait être Floyd Mayweather », a déclaré Oscar, continuant plus tard … « C’est probablement le plus gros combat que vous puissiez faire aujourd’hui. »

ODLH nous a dit précédemment qu’il offre à Mayweather 100 millions de dollars pour le combat. Nous avons demandé à Oscar si cet argent était toujours là pour Floyd, et il a dit oui.

Si Oscar devait combattre Floyd, ce serait une grosse affaire non seulement parce qu’ils sont deux des meilleurs combattants de tous les temps … mais parce que les hommes ont une histoire.

Ils se sont battus en mai 2007 … un combat que Floyd a remporté par décision partagée – prenant la ceinture des poids moyens légers WBC d’Oscar dans le processus.

36 minutes de combat n’ont pas écrasé le bœuf … Oscar et Floyd ont fait des allers-retours avec des discussions trash au fil des ans.

De La Hoya n’a pas été sur le ring en tant que combattant depuis 13 ans … une séquence qui pourrait se terminer très bientôt.