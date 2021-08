Oscar de la Renta, Saks Fifth Avenue lève 950 000 $ pour Lake Tahoe – WWD

Un total de 950 000 $ a été collecté cette année lors de la collecte de fonds annuelle de la League to Save Lake Tahoe, un partenariat entre l’organisation à but non lucratif Oscar de la Renta et Saks Fifth Avenue, a appris WWD. Détenus pour financer des programmes dédiés à la protection et à la préservation du bassin du lac Tahoe, plus de 20 millions de dollars ont été collectés à ce jour.

Le déjeuner et le défilé, présentés par la maison de couture, étaient à nouveau en personne sur le lac dans une résidence privée d’Incline Village ce week-end, après avoir proposé une production virtuelle l’année dernière.

“Pour vous dire la vérité, pour Lake Tahoe, nous ne sommes que de très grands partisans de l’organisation, car c’est quelque chose en quoi Oscar croyait vraiment depuis de nombreuses années”, a déclaré Fernando Garcia à WWD en 2020. “S’engager avec la communauté là-bas, même si c’est numérique, nous avons estimé que nous avions la responsabilité de le faire. Le spectacle doit continuer, tu sais ?

Lancé en 1969 – lorsque les mannequins se pavanaient pieds nus dans une maison de plage de Rubicon Bay sur le lac – l’événement a commencé comme une collaboration entre le regretté Bill Blass, lorsqu’il a conçu pour Maurice Rentner, et James J. Ludwig de Saks Fifth Avenue, vice-président et directeur général de la succursale du détaillant à San Francisco à l’époque.

C’est en 1995 que De la Renta prend le relais et commence à présenter son spectacle, à la demande de Ludwig, jusqu’à son décès. Maintenant dans sa 52e année, il est entre les mains de Garcia et de sa partenaire Laura Kim, co-directeurs créatifs d’Oscar de la Renta, depuis 2016. Cette année, le duo a présenté l’automne 2021 et le pré-printemps 2022, qui ont été mis à la disposition de invités à l’achat.