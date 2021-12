Oscar ‘El Pupolo’ Collazo déjà au Panama pour entrer dans l’histoire

Panama City, PANAMA– Prêt et préparé; C’est ainsi que le très convoité prétendant mondial Oscar ‘El Pupolo’ Collazo (3-0, 2KOs) est arrivé avec son équipe à Panama City pour montrer pourquoi il entrera dans l’histoire ce vendredi 3 décembre au Los Andes Mall lorsqu’il fera face au dangereux L’Équatorien Pedro Villegas (13-1, 4Kos) pour le championnat latin vacant de l’Organisation mondiale de boxe dans un duel de 10 rounds à 105 livres.

« Je suis très motivé et prêt à affronter Pedro Villegas. Nous avons eu une excellente préparation et nous nous sommes entraînés dur pour entrer dans l’histoire ce vendredi et offrir à Porto Rico et à ma ville bien-aimée de Villalba ce championnat en cadeau », a déclaré Collazo.

« Villegas est un grand combattant que je respecte, il a de l’expérience au niveau professionnel et c’est ce qui me motive. Je sais qu’il viendra bien préparé, ce sera sans aucun doute un grand combat pour nous deux; mais je suis extrêmement sûr de quelque chose, je me battrai intelligemment et nous sortirons les mains en l’air », a commenté ‘El Pupillo’

« Combattre au Panama me motive et m’excite, car c’est un pays frère avec une grande histoire dans le sport de la boxe, juste en pensant que je suis au pays de Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán et en venant ici pour faire mon travail et démontrer qui je suis me rend fier », a déclaré Collazo.

Oscar ‘El Pupillo’ Collazo contre. Pedro Villegas est présenté par Miguel Cotto Promotions, H2 Entertainment en association avec Golden Boy Promotions.

(Photo: Miguel Cotto Promotions LLC)