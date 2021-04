Òscar García entraînera Reims la saison prochaine

23/04/2021 à 22:41 CEST

Óscar García Junyent, entreprendra une nouvelle aventure à partir de la saison prochaine en France, sa deuxième en pays gaulois. L’entraîneur catalan remplacera David Guion à la tête de Reims, comme l’a confirmé Jean-Pierre Caillot, président du club. L’ancien footballeur du Barça était sans équipe depuis son licenciement du Celta de Vigo en novembre 2020.

C’est un secret de polichinelle que le patron de Reims a confirmé ce vendredi aux micros de Canal +: «Vous connaissez tous le nom du successeur et, Bien que les choses ne soient pas formalisées, nous n’allons pas faire de scandale, Óscar García sera l’entraîneur de l’équipe la saison prochaine“.

Bien que la saison de l’équipe de France ne soit pas mauvaise, il leur est difficile de trouver la victoire. Lors des 9 dernières rencontres de Ligue 1, ils n’ont pas connu de défaite mais, à leur tour, n’ont réussi à gagner que deux matches.. En ce moment, ils sont situés au milieu du tableau, à 10 points de la baisse et 14 des positions européennes.

Ce sera la huitième équipe dirigée par l’entraîneur catalan. Après avoir dirigé la jeunesse du Barça, il a commencé sa carrière en tant que professionnel en Israël, chez Maccabbi à Tel Aviv, où après une saison à Brighton, il est revenu pour les diriger quatre autres matchs, avant de retourner en Angleterre pour diriger Watford.

Une aventure réussie et la plus longue en Autriche en charge du RB Salzburg, remportant quatre trophées (deux ligues et deux coupes)Ils l’ont aidé à se faire une très bonne réputation en tant qu’entraîneur, bien qu’en Israël il ait également remporté une Ligue. De là, il est allé à Sant Éttiene, puis à l’Olympiakos en Grèce et de là, il s’est retrouvé au Celta, qu’il a entraîné pendant plus d’un an.

Au total, il s’est formé dans 6 pays différents. Un globe-trotter qui continuera à rechercher la stabilité qu’il a trouvée en Autriche.