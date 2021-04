Óscar Husillos fait don de 230000 tasses de café grâce à l’inscription avec laquelle il a été proclamé champion d’Europe

15/04/2021 à 10h49 CEST

Sport.es

La réunion annuelle de l’équipe PROSOL tenue au Théâtre du cinéma Ortega de Palencia a eu un protagoniste exceptionnel, l’athlète de Palencia Oscar Husillos.

Récemment proclamé Champion d’Europe du 400 mètres sprint en salle, l’athlète s’est rapproché des membres de l’équipe PROSOL pour leur transmettre des valeurs qui, traditionnellement associées au monde du sport, trouvent également leur application dans le domaine de l’entreprise.

Lors de l’activité qui s’est tenue mercredi dernier, Husillos a rendu public le don de 230000 tasses de café, l’équivalent de multiplier par dix le poids en kilogrammes de la marque de 46,22 secondes, avec laquelle il y a quelques semaines à peine il a atteint le sceptre de champion d’Europe. Le don de broches sera fait à dix organisations de Palencia choisies par l’athlète castillan et léonais, qui détient le record d’Espagne de 200, 300 et 400 mètres sur piste en salle.

Au cours de son discours, Husillos s’est concentré sur des aspects tels que l’adaptation aux circonstances dans un monde en constante évolution, représenté par l’analogie de la course, car il n’y en a pas deux pareils. Pour savoir comment y faire face, l’athlète a fait référence à la somme des planification, effort et engagement, une recette de réussite adaptable à tout défi auquel nous sommes confrontés dans notre vie personnelle ou professionnelle et qui est le complément de quelque chose d’aussi nécessaire que l’anticipation, fondamentale aussi dans le monde des affaires, qui nous permet de se fixer des objectifs et de s’attacher à les relever en fonction de la constance .

De même, l’homme qui achève un retour au tartan le plus rapide de toute l’Europe a fait remarquer que la volonté de transcender et de faire l’histoire, quelle que soit la discipline à laquelle nous nous consacrons, ne doit jamais être conditionnée à d’où nous venons. Vous pouvez être grand à partir de petits endroits, une référence claire à la façon dont un jeune homme d’Astudillo a atteint le sommet, tout comme une entreprise de café basée à Venta de Baños côtoie les entreprises les plus importantes du monde dans son secteur.

Au fondateur et PDG de PROSOL, Rocio Hervella, la présence de Husillos à cette réunion représente une motivation supplémentaire pour affronter l’avenir et se rappeler qu’aucun défi n’est impossible s’il y a de la volonté, de l’enthousiasme et des efforts pour y parvenir; «Des vertus incarnées dans ce champion de Palencia qui, comme PROSOL, porte le nom de sa terre partout dans le monde».

Lors de cette réunion annuelle de l’entreprise, le 300 membres de l’équipe PROSOL divisé en deux équipes pour se conformer avec une rigueur absolue au protocole de santé contre le COVID-19, ce à quoi, depuis le début de la pandémie, ils sont habitués puisque l’entreprise applique des mesures de contrôle strictes qui, entre autres aspects, comprennent un dépistage périodique pour l’ensemble du personnel .