Oscar Isaac compare Dune à Star Wars et décide en plaisantant lequel est le meilleur

Sean O’Connell a également noté dans l’interview comment Duke Leto Atreides a une ligne à Dune où il mentionne comment il voulait être pilote, ce qui amène naturellement à se rappeler comment Poe Dameron a volé dans un X-Wing pendant The Force Awakens, The Dernier Jedi et L’Ascension de Skywalker. Oscar Isaac a noté qu’il avait été question de savoir si cette ligne devait rester dans le film, mais ils ont réalisé qu’ils devaient simplement être “fidèles à ce que vous faites” et ne pas laisser les “facteurs externes” interférer. Néanmoins, il ne fait aucun doute que beaucoup de gens compareront Leto à Poe après avoir vu Dune.