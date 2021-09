Oscar Isaac loue Dune comme un «chef-d’œuvre» et je dois le voir dès que possible

Avec trois des stars de Dune le qualifiant de chef-d’œuvre, il est raisonnable de supposer que le film épatera tout le monde. En plus d’Oscar Isaac, David Dastmalchian et Josh Brolin, Dune mettra également en vedette Timothee Chalamet (Little Women, Call Me By Your Name) dans le rôle de Paul Atreides, Zendaya (Spider-Man: No Way Home) dans le rôle de Chani, Rebecca Ferguson (Mission Impossible, Reminiscence) en tant que Lady Jessica, Stellan Skarsgård (Mamma Mia !, Andor) en tant que Vladimir Harkonnen et Jason Momoa (Aquaman) en tant que Duncan Idaho, pour n’en nommer que quelques-uns.