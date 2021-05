Oscar Issac entre dans l’espace de tête Moon Knight avec Marvel, et nous sommes pompés

Ce ne sera bien sûr pas la première fois qu’Oscar Isaac jouera un personnage de Marvel Comics – bien que ce ne soit pas dans l’univers cinématographique Marvel, et nous gardons les doigts bien croisés que cette prochaine aventure sera loin plus de succès. En 2016, l’acteur a joué le méchant titulaire dans X-Men: Apocalypse de Bryan Singer, mais ce n’était pas une représentation largement acceptée par la critique ou le public (il s’agissait moins de sa performance, que de la présentation et de l’histoire). Comme Chris Evans ou Michael B.Jordan avant lui, cependant, Isaac a une chance de rédiger une adaptation de bande dessinée avec Moon Knight, et l’espoir est grand que cela porte ses fruits.