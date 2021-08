Oscar Mayer vend aux enchères un pack de saucisses Hot DOGE en édition limitée

in

Oscar Mayer, une entreprise de transformation de viande de premier plan aux États-Unis, met aux enchères un emballage unique de saucisses Hot DOGE. La firme a publié cette nouvelle via un tweet le 4 août, notant que le package comprend 10 saucisses et a un thème Dogecoin (DOGE / USD). Le package serait également livré avec l’équivalent en espèces de 10 000 DOGE, et les consommateurs intéressés peuvent enchérir sur eBay. Le tweet d’Oscar Mayer disait :

💎BEHODL💎 Ce pack en édition limitée de saucisses à hot doge d’une valeur de 10 000 Dogecoins 🚀 Il n’existe qu’un seul pack… et il peut être le vôtre 🤑 Enchérissez pour avoir une chance de l’obtenir sur https : // .co / ZrrUxfjPPs pic.twitter.com/FHWGhpGthF – Oscar Mayer (@oscarmayer) 4 août 2021

La vente aux enchères a commencé hier et se poursuivra jusqu’au 7 août. Cependant, la société a temporairement suspendu la vente aux enchères. Selon Oscar Mayer, les utilisateurs de crypto ont fait des offres écrasantes en si peu de temps. À cette fin, la société a décidé de supprimer temporairement le lien. Oscar Mayer a ajouté que le lien sera à nouveau disponible bientôt, mais n’a pas précisé quand.

Une mission caritative

Les redditeurs de la communauté r / dogecoin auraient suivi de près la vente aux enchères du bundle et découvert une offre de 3 050 $ (2 191,17 £) juste avant qu’Oscar Mayer ne retire le service. Avec le DOGE se négociant à 0,1984 $ (0,14 $), au moment de la rédaction, le 10 000 DOGE vaut 1 984 $ (1 425,51 £). Cela signifie que les 10 hot-dogs se vendent environ 1 066 $ (765,83 £) par rapport à l’enchère la plus élevée.

Mis à part le montant ridicule que les gens sont prêts à payer pour des saucisses Hot DOGE, il convient de noter qu’il faudra trois à cinq semaines à Oscar Mayer pour livrer le colis au gagnant. En ajoutant du sel à la plaie, contrairement à d’autres objets de collection, les saucisses Hot DOGE n’ont une durée de conservation que de trois mois lorsqu’elles sont congelées.

Dans des circonstances normales, cela n’a pas de sens pour quelqu’un d’offrir autant pour 10 saucisses. Cependant, cette offre fait partie des enchères caritatives d’eBay. En tant que tel, tous les bénéfices de cette vente serviront à financer Feeding America, une banque alimentaire et une organisation à but non lucratif de lutte contre la faim.

Avec la vente aux enchères Hot DOGE Wieners, Oscar Mayer rejoint la liste croissante des entreprises soutenant DOGE. Auparavant, Axe, une marque de soins pour hommes, avait annoncé qu’elle lancerait un spray sur le thème de DOGE si la pièce atteignait 1 $. Bien que DOGE n’ait pas atteint cette étape, Axe est allé de l’avant et a créé Axe Dogecan et a commencé à livrer un nombre limité de bidons de stérilisation, qui auraient une odeur crypto de 48 heures.

