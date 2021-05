Óscar Mayo, nouveau directeur exécutif de LaLiga

31/05/2021 à 19:20 CEST

LaLiga a annoncé lundi la nomination d’Óscar Mayo en tant que nouveau directeur exécutif de l’entité afin de relever les défis posés par la stratégie de la présidence exécutive de Javier Tebas.

Mai, lié à LaLiga depuis 2017, Il était en charge de la direction du département des affaires, du marketing et du développement international, avec laquelle 11 bureaux et 44 délégations ont été établis dans le monde entier, en particulier sur des marchés importants tels que la Chine et les États-Unis.

Avec ce rendez-vous, May assumera de nouveaux objectifs organisationnels, afin de consolider la croissance au niveau national et international de l’une des compétitions sportives les plus importantes au monde.