Oscar Mingueza de Barcelone voit rouge lors de ses débuts en Espagne chez les moins de 21 ans

Les moins de 21 ans espagnols ont été laissés en colère après un match nul 0-0 contre l’Italie samedi qui a vu trois joueurs expulsés, dont le défenseur de Barcelone Oscar Mingueza.

Le joueur de 21 ans a été licencié pour ses débuts internationaux dans un incident controversé à la 86e minute, même si cela semble être un mauvais appel de l’arbitre qui n’était qu’à un mètre.

Le duo italien Gianluca Scamacca et Nicolo Rovella a également vu du rouge en fin de match alors que le match se terminait tout carré en Slovénie.

Le sélectionneur espagnol des moins de 21 ans, Luis de la Fuente, a clairement expliqué à quel point il était malheureux après le coup de sifflet final.

«Les replays montrent qu’Óscar Mingueza ne touche pas le joueur italien. Nous allons faire appel au rouge et voir jusqu’où il finit par aller. Espérons que justice sera rendue », a-t-il déclaré.

«Les joueurs étaient mécontents. Lorsque vous essayez de jouer un certain style de football et que l’adversaire fait des choses qui ne sont pas vraiment sportives … j’étais en colère, et eux aussi.