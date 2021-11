Oscar Mingueza dit que le vestiaire de Barcelone « avait besoin d’un changement »

Oscar Mingueza s’est ouvert sur le départ de Ronald Koeman de Barcelone et a déclaré qu’il pensait qu’un changement était nécessaire au Camp Nou.

Barcelone a depuis installé Xavi comme entraîneur et l’équipe se prépare pour son premier match sous la légende du club samedi contre l’Espanyol en Liga.

Mingueza semble apprécier les méthodes du nouveau manager et a offert un aperçu de la vie avec Xavi au Camp Nou.

« Je suis sûr que ça va être génial pour nous avec Xavi. Les idées qu’il propose sont très bonnes. Il a fait un très bon départ dans le vestiaire. Les gens croient en ce qu’il dit et c’est très important.

« Le vestiaire avait besoin d’être changé. Il n’y avait pas l’atmosphère dont nous avions besoin. Certaines personnes n’étaient pas heureuses. Et quand vous ne vous en sortez pas bien et que les choses ne vont pas bien, vous avez besoin de changer de décor », a-t-il déclaré.

Le joueur de 22 ans a également expliqué ce que c’était que de travailler sur le terrain d’entraînement avec Xavi depuis qu’il a succédé à l’entraîneur par intérim Sergi Barjuan.

« Les exercices sont très concentrés sur l’idée de ce que nous voulons faire sur le terrain. Nous en avons une idée plus claire. Et nous le faisons avec un maximum d’intensité, de pression, de travail, de qualité. C’est bien que nous ayons une idée claire et que nous travaillions tous de manière spécifique pour obtenir un bon résultat en équipe. «

Origine | TV3