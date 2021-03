Oscar Mingueza offre des conseils à Ansu Fati blessé

Oscar Mingueza a offert quelques conseils à son coéquipier de Barcelone Ansu Fati et a exhorté le joueur de 18 ans à ne pas précipiter son retour pour blessure.

Les rapports de cette semaine ont suggéré que Fati pourrait avoir besoin d’une autre opération après avoir subi un nouveau revers dans sa convalescence après une opération au genou.

Mingueza dit que Fati devrait prendre autant de temps qu’il en a besoin pour se remettre en forme.

«J’espère qu’il se rétablira le plus tôt possible, mais s’il lui faut encore trois ou quatre mois pour bien se remettre, qu’il se rétablisse bien car il est très jeune et a de nombreuses années devant lui.

«Il faut noter qu’il ne force pas ou ne joue pas avant qu’il ne le devrait, qu’il se couvre bien le genou, car avec ce qu’il a déjà montré, il sera sûrement un joueur de premier plan.»

Source | SE DÉBROUILLER