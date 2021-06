Oscar Mingueza parle de l’avenir de Barcelone et fait l’éloge de Ronald Koeman

in

Oscar Mingueza a parlé de sa saison à Barcelone et a exprimé sa gratitude à Ronald Koeman pour lui avoir donné beaucoup de temps de jeu avec la première équipe

Le défenseur a fini par faire 39 apparitions dans toutes les compétitions pour le Barça après avoir fait irruption dans la première équipe et tenté sa chance lorsqu’il lui a été proposé. La forme de Mingueza a vu le club activer une clause pour prolonger son contrat jusqu’en 2023 en avril.

Mingueza est revenu au Barca B à la fin de la saison pour aider l’équipe dans ses éliminatoires de promotion, mais espère rester avec la première équipe en 2021-22.

«Je suis dans l’équipe première en ce moment et je suppose que je vais faire la pré-saison, je vais voir ce qui se passe. J’espère que je pourrai être avec Barcelone toute l’année et aider autant que possible”, a-t-il déclaré. « Ronald [Koeman] est un entraîneur qui m’a beaucoup aidé, il m’a fait des vidéos avec des corrections techniques et tactiques et la vérité est que je suis très reconnaissant envers lui et son équipe d’entraîneurs, donc je suis très heureux de sa continuité. Origine | RAC1

La ligne de fond du Barca semble prête à changer la saison prochaine avec Eric Garcia et Emerson Royal étant arrivés et Samuel Umtiti, Junior Firpo et même Clement Lenglet tous liés à des sorties.

Il y a également eu des spéculations que le Barca pourrait demander un autre défenseur central de première classe pour renforcer la défense s’il peut d’abord lever des fonds en déchargeant certains joueurs.