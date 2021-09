Oscar Otte décroche la place des huitièmes de finale aux dépens du joueur de tennis Denis Kudla

in

Le 09/03/2021 à 03:15 CEST

Oscar Otte, allemand, numéro 144 de l’ATP, remporté en deux heures et cinq minutes par 6-4, 6-4 et 6-2 à l’américain Denis Kudla, numéro 92 de l’ATP, en 30e de finale de l’US Open. Avec ce résultat, Otte prend la place pour les seizièmes de finale de l’US Open.

Kudla a réussi à casser une fois le service de son adversaire, tandis que le tennisman allemand, de son côté, l’a fait 5 fois. De plus, le joueur allemand a atteint une efficacité de 69% au premier service, a commis 4 doubles fautes et a pris 65% des points de service, tandis que son adversaire a atteint une efficacité de 58%, a commis 2 doubles fautes et a remporté 54% des points de service. .

Le championnat se poursuivra avec la confrontation d’Otte et du vainqueur du match entre le joueur polonais Hubert Hurkacz et italien Andreas Seppi.

Le tournoi New York (US Open) se déroule du 24 août au 12 septembre sur un court en dur en plein air. Au total, 237 joueurs participent au tournoi. Sa dernière phase est composée de 128 finalistes parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à s’imposer dans les manches précédant le tournoi et ceux qui sont invités.